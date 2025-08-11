Ni Piqué ni Pau Gasol: un influencer revela quién es la persona más famosa de Barcelona y sorprende con su respuesta

Determinar a la persona más famosa por cada ciudad de España, aunque parezca mentira, puede ser una de las tareas compleja de todas a simple vista. Esto se debe a que la fama puede medirse de formas muy diferentes, ya que 'no hay nada escrito'. Por supuesto, esta ambigüedad tiene sus momentos de gloria en las redes sociales, donde los usuarios no tardan en proponer a sus candidatos, defenderlos con uñas y dientes y, en los casos más excesivos, llegar a pelearse con aquellos que no coinciden en su opinión. Otro bando son aquellos que tratan de tomar una decisión objetiva con respeto a este tema, y ejemplo de ello es el de un influencer de la plataforma TikTok.

Todo esto gira en torno a Vity Alcoba, también conocido como @vityalcoba, un joven creador de contenido que tiene una propuesta de lo más curiosa y en la que trata de responder a la siguiente pregunta: "¿Quién es la persona viva más famosa de tu ciudad?". Todo esto lo hace en base a los distintos destinos que tiene España, donde expone una serie de celebridades de un lugar concreto y termina dictaminando cuál es, según su parecer, el personaje más famoso de todos.

"Estoy buscando a la persona más conocida de cada ciudad de España"

Ya lleva unas cuantas publicaciones y, aparte de la de Albacete en la que Andrés Iniesta ganó de calle, también se pueden destacar otras como: Murcia (TheGrefg), Almería (David Bisbal), Burgos (Juan Mata), Pamplona (Amaia Romero) o Ceuta (Eva Isanta), entre muchos otros. No obstante, el tema que ahora concierne es el de la Ciudad Condal, ubicación en la que la presencia de algunas de las personalidades más características de toda España están a la orden del día.

Como en todas las publicaciones sobre este tema, el video comienza de la siguiente manera: "Estoy buscando a la persona más conocida de cada ciudad de España, y hoy es el turno de Barcelona". Para poner en contexto a todos los espectadores, ofrece los datos relativos a su número total de habitantes, los cuales son más de un millón y medio. A partir de ahí, comienza a citar algunos de los nombres más reconocidos mientras apunta a que hay muchísimos más.

"Xavi, Serrat, Aitana, Piqué, Pau Gasol o Dulceida, aunque hay muchos"

"Xavi, Serrat, Aitana, Piqué, Pau Gasol o Dulceida". Una vez concluye con esta breve lista llega el veredicto final de Vity. "Sin embargo, creo que a día de hoy la persona de Barcelona más conocida en el mundo es... Rosalía", revela.

Como era de esperar, y más tratando de un tema en el que las opiniones están de lo más presentes, prácticamente nadie ha estado de acuerdo con Vity. Aparte de quienes han expresado que algunas de las celebridades que ha expuesto "no son de Barcelona", otros tienen un pensamiento diferente y eligen otro de los nombres que ha mencionado. Por supuesto, también están quienes ofrecen famosos de los que no se han hablado durante el vídeo.

Los comentarios, nada de acuerdo con la decisión de Rosalía

Algunos de los nombres olvidados y que los usuarios han recordado en los comentarios han sido los siguientes: Marc Márquez, Lamine Yamal, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Bad Gyal o AuronPlay, entre otros. Además, aquellos quienes han sido señalados, y con razón, de que no son de Barcelona son los siguientes: Xavi, Rosalía, Aitana y Dulceida. Por ejemplo, en un comentario se puede ver el siguiente mensaje: "Xavi de Terrassa, Rosalía de Sant Esteve Sesrovires, Dulceida Montgat... hijo, infórmate".

Lo cierto es que bajando por toda la pestaña de comentarios es imposible encontrar a alguien que haya secundado esta decisión. Entre unos que piden que se haga sobre una ciudad y otros que ofrecen personajes totalmente diferentes, el video acumula casi 650 comentarios y es un mar de dudas y debates de todo tipo. Eso sí, los que parecen que lideraría en top según los comentarios son: Gerard Piqué, Pau Gasol, Lamine Yamal y Marc Márquez.