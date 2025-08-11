Un chino que vive en Cataluña revela las diferencias que hay entre Madrid y Barcelona: "Se nota que es la capital"

En España, existe un debate muy recurrente y que, a menudo, se basa en la idea apasionada sobre cuál es la mejor ciudad entre Madrid o Barcelona. Además, esta discusión no se limita tan solo a sus habitantes, sino que se ha transformado en un tema muy presente entre los extranjeros que han estado viviendo en ambos destinos. Por supuesto, esto es algo que se comparte, en muchas ocasiones. a través de las redes sociales, y un ejemplo de ello ha sido el de un tiktoker asiático.

Se trata de Jiajun Yin, también conocido como @jiajunyin3 o 'El Chico Mercadona', un joven influencer chino que reside en Lérida y que se dedica a publicar contenido en redes sociales, así como liderar un podcast denominado 'Un chino y medio'. En cuanto a la temática de sus publicaciones se pueden encontrar temas como, por ejemplo, la vida cotidiana mezclada con humor, la cultura y aspectos sociales, la gastronomía china o sus experiencias residiendo en España, como puede ser hablar sobre cómo es su estilo de vida o cómo está aquí la situación laboral.

"Cómo se nota que Madrid es la capital"

Centrando el foco en lo último ahora mencionado, también ha querido mencionar cuáles son las diferencias entre las dos ciudades más representativas de España: Madrid y Barcelona. Su opinión ha sido tajante y ha dejado clara cuál es su postura. Nada más comenzar el vídeo explica que no ha estado mucho tiempo en la capital española y que tampoco ha estado en el centro de la ciudad. Asegura que fue a Cobo Calleja y también a una entrevista de trabajo, por lo que "no vi Madrid, solamente la vi en un coche".

No obstante, todo esto ocurrió justo antes de que viajara totalmente en serio a Madrid, ya que después de estas declaraciones revela que "esta vez sí que fuimos y pudimos ver bastantes cosas". Una vez llegó a la capital, que debió ser en invierno, dice que hacía mucho frío, al cual lo califica como muy seco. Tras este apunte ya expone la siguiente idea: "Cómo se nota que Madrid es la capital". A partir de aquí es cuando comienza la comparación con respecto a la Ciudad Condal.

"En comparación, Barcelona parece más pueblo que Madrid"

Tanto la noche como la luminosidad son más alegres que en Barcelona, ya que allí "se respira un ambiente triste por la noche", dictamina a la vez que le atribuye el adjetivo "oscuro". La siguiente argumentación tiene que ver con las calles y la tranquilidad que se respira en cada una. Mientras que pone en valor la Gran Vía de Madrid, donde hay mucha gente paseando durante la noche por ahí, también atribuye a que las calles de Plaza Cataluña no son tan anchas como las del centro de la capital ni tampoco tienen esa iluminación.

"Aquí en Barcelona está Plaza Cataluña, que ahí es donde están todos los ladrones, los carteristas", anuncia mientras también apunta que la Ciudad Condal "es más triste" que Madrid. Todo esto radica en las prácticas urbanas entre una y otra, donde en la capital las luces "están super altas y da más luz", mientras que "en Barcelona no". Todo esto hace que, para Jiajun Yin, Madrid quede un escalón por encima que Barcelona, ya que arroja las siguientes palabras: "Es que, en comparación, Barcelona parece más pueblo que Madrid".

"No sé si es porque somos catalanes o algo"

Dejando de lado todo esto, ahora hace mención a cómo son las personas se ambos destinos, donde parece ser que Madrid vuelve a ganar. "La gente es más cariñosa y la gente es más cercana que la gente aquí en Barcelona. No sé si es porque somos catalanes o algo. Los madrileños son más simpáticos", sentencia. La explicación que ofrece de esto es que, en la capital, su gente es más 'echada para adelante', como si fuese más rápido el ganarse la confianza de alguien que acaban de conocer.

"Son más de tú a tú. Son más de... Ya de repente son como tus amigos", explica mientras señala que en Barcelona todo es un poco diferente. "Aquí es como más frío todo", dice. La última reflexión que hace antes de que concluya el vídeo, de la cual asegura que "¡es espectacular!", es la siguiente: "Allí la temperatura es más fría. Aquí en Barcelona la gente es más fría", concluye a la vez que la publicación llega a su fin.