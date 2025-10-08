Polémica en el Ayuntamiento de Barcelona: Jordi Coronas, concejal de ERC, asegura que “cobrará” los 35 días que estuvo en la Flotilla a Gaza

Jordi Coronas, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por ERC y Pilar Castillejo, diputada del Parlament de Cataluña por la CUP, llegaron este fin de semana a la capital catalana después de ser intervenidos por el ejercito israelí en su camino a Gaza en la Flotilla. En total, el viaje duró 35 días, en los que ambos cargos públicos no acudieron a los plenos ni ejercieron su actividad.

Sin embargo, tal y como afirmó Coronas en una entrevista con Jordi Basté en El Món a RAC1, el concejal no renunciará al salario público que ha recibido durante estos días. "Sí, los cobraré", respondió Coronas ante la pregunta de si cobraría por los 35 días en los que estuvo con la Flotilla. El miembro de ERC añadió que no pidió una excedencia para el viaje.

¿Qué dice la normativa?

En Cataluña no hay un límite específico de días de absencia consecutivos para perder el salario mensual correspondiente al de concejal en el Ayuntamiento, aunque sí tienen obligaciones de asistencia: el Artículo 10 del ROM (Reglamento Orgánico Municipal de Barcelona) está dedicado al "Derecho y deber de asistencia". Si por un motivo derivado de este trabajo un regidor o regidora debe marchar de la ciudad puede obtener permisos, pero la flotilla no era una actividad oficial del consistorio de Barcelona.

Coronas percibe una cantidad mensual de hasta 4.188 euros, y en caso de considerar la absencia como injustificada, el pleno podría adoptar medidas disciplinarias o de sueldo. En las redes sociales algunos representantes municipales han mostrado su malestar por este incidente, pero queda por ver si se trasladará a debate en pleno municipal.