Metges de Catalunya convoca cuatro días de huelga en diciembre y enero

El sindicato Metges de Catalunya ha convocado cuatro días de huelga en diciembre y enero del personal facultativo del sistema público y concertado, el 9 y 10 de diciembre y el 14 y 15 de enero, para reclamar la regulación de un espacio propio de negociación donde se pacten de forma vinculante los aspectos asistenciales, organizativos y laborales que afecten a la profesión médica.

Esta nueva convocatoria llega después del paro del pasado 3 de octubre, y el sindicato ha lamentado que la respuesta de la Generalitat tras esa protesta "no ha llegado" ni se ha producido ninguna reunión con la consellera de Salud, Olga Pané, o el director del CatSalut, Alfredo García, informa este lunes Metges de Catalunya en un comunicado.

Para Metges de Catalunya, la situación del sistema y las condiciones de trabajo del personal facultativo no se pueden dejar en "barbecho", y ha añadido que es importante aportar soluciones reales a la a su juicio sobrecarga asistencial, plantillas insuficientes o el agotamiento profesional.

La organización sindical también ha reclamado que la jornada médica de trabajo sea más "humana" y permita conciliar y tener espacio para la vida personal.

Las cuatro jornadas de huelga convocadas por Metges de Catalunya también tendrán una réplica estatal, a través de la Agrupación para un Estatuto Médico y Facultativo, plataforma integrada por 16 organizaciones que actúan de manera coordinada ante el proyecto de renovación del Estatuto Marco.