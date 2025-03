Por qué la extrema derecha independentista rechaza la estelada: "Los españolistas nos han arrebatado la señera"

La estelada, símbolo habitual del independentismo catalán, no tiene cabida en la estrategia política de la extrema derecha independentista. Así lo ha explicado Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, durante un pleno del Ayuntamiento en el que defendió la presencia de la señera, la bandera constitucional, en la entrada de la localidad en lugar de la bandera independentista.

"Respecto a la señera, ya lo comenté. Es la bandera oficial del Estado catalán, la bandera con la que se hizo grande Cataluña", argumentó Orriols ante el pleno. En su intervención, rechazó el uso de la estelada como símbolo prioritario del independentismo, señalando que es una creación reciente, con poco más de un siglo de historia, mientras que la señera ha sido históricamente la bandera nacional y estatal de Cataluña.

Para la alcaldesa de Ripoll, la preeminencia de la estelada ha contribuido a un "menosprecio" del potencial de la señera, lo que, según su visión, ha permitido que partidos españolistas se la apropien mientras el independentismo retrocedía. "Nosotros hemos retrocedido solo con las esteladas", lamentó.

Orriols ha dejado claro que su equipo de gobierno mantendrá la señera como símbolo en la entrada de Ripoll, concretamente en la C-16. "La señera ha de capitanear nuestra lucha porque es la bandera oficial de nuestro estado", insistió.

Tras el pleno, la alcaldesa compartió un vídeo de su intervención en su cuenta de X con el mensaje: "Perquè a l'entrada de Ripoll hi ha una senyera i no una estelada?" (¿Por qué en la entrada de Ripoll hay una señera y no una estelada?).