¿Quién quiere que desaparezca el Español?

El Español ha hecho una temporada desastrosa, la planificación deportiva no ha sido mala sino peor, un equipo que ficha en un año a tres porteros, una defensa indigna de un equipo de primera división donde solo se salva Brian Oliván que además estuvo semanas lesionado, ningún extremo, etc., etc.

Es decir deportivamente ha sido un desastre absoluto, pero hay algo más, no son solo errores arbitrales, es imposible dar un gol sin ninguna imagen que acredite que la pelota ha entrado, eso no puede ser error de interpretación del VAR. Esa jugada dinamitó una primera opción de salvación.

Se produce el escándalo correspondiente y a la semana siguiente, el más elemental sentido de la precaución, de la lógica, nos dice que se iría con un especial cuidado no solo por lo acontecido, sino porque además el equipo afectado tiene una última oportunidad para salvarse del descenso, pues bien el árbitro se equivoca con un error garrafal al anular un gol señalando una falta inexistente, el VAR no dice nada. El árbitro no señala un claro penalti, y el Español desciende.

La vida me ha enseñado por mi profesión a desconfiar de las casualidades, los fallos pueden producirse, pero tantos y tan elocuentes en circunstancias clave, resultan más que sospechosos.

No tengo pruebas de nada y soy jurista, pero también soy capaz de analizar cuestiones como el hecho de que sino que las propias lo desprecian, cuando no nos odian y no se preocupan por disimularlo.

No es casualidad que un conocido empresario vinculado al mundo del fútbol expresase de acuerdo con el sentimiento de un sector de la clase política, que el Español obviamente por tradición y por historia, tenía que dejar de ser el segundo equipo de Cataluña, y que ese empresario tenga mucho poder en el mundo del fútbol.

El Español ha pagado cara su independencia social y política, ha cometido errores propios, se ha creído que quienes nos odian haciendo concesiones nos iban a querer más. El campo del Español es el único sitio en Cataluña donde predomina como debe ser el color blanquiazul, pero pueden en sus gradas convivir banderas Españolas, banderas de Cataluña y esteladas.

El Español molesta por lo que simboliza de rebeldía y transversalidad, y quienes tienen el poder en Madrid paradójicamente se han doblegado ante quienes pretenden borrarnos del mapa futbolístico. No son solo los errores de los que antes hablaba, son otros muchos hechos, declaraciones, arbitrajes, que junto a una gestión lejana y aséptica, nos han llevado a segunda división.

Hemos descendido, pero no hemos muerto, somos incluso más que un sentimiento, somos ni más ni menos que el Español. Volveremos pero siendo nosotros mismos.

Todo mi apoyo a Oliveró, Oller y Ballester.