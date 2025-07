Récord del transporte público en Barcelona: 3,6 millones de viajes diarios

Dos de cada tres residentes del área metropolitana de Barcelona asegura utilizar habitualmente el transporte público de la ciudad, según una encuesta realizada en 2024 por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), publicada y presentada hoy.

Según el informe, el número total de personas que viajan con frecuencia con transporte público ha crecido un 55% respecto a 2022, alcanzando los tres millones de usuarios frente a los 1,9 millones de hace tres años. La encuesta ha publicado además las razones por las que los usuarios utilizan más ahora el transporte público. La más mencionada fue la rebaja de los precios de los billetes, que motivó al 14% de los encuestados, aunque el resto aseguró que estas ayudas económicas no han influido en su rutina, ya sea porque no utiliza este sistema o porque no ha cambiado sus costumbres.

En este sentido, la red metropolitana ha registrado un récord histórico en 2024, con una media diaria de 3,6 millones de desplazamientos, lo que supone un 8,6% más que en 2023 y sitúa el uso del transporte público en el 18,2% del total de los trayectos.

Movilidad diaria y alternativas

En cuanto a los desplazamientos diarios en el área metropolitana en cualquier transporte en los días laborables, el conjunto de viajes diarios ha rondado los 20 millones en 2024, lo que representa una disminución del 2,2% respecto a datos del año anterior. Además, la media de trayectos por persona también ha caído ligeramente: de 4,11 en 2023 a 3,95 en 2024.

La encuesta, elaborada por la ATM, muestra también que el transporte público ha superado los niveles prepandemia: actualmente supone un 18,2% de los desplazamientos totales mientras que en 2019 representaban el 17,2%.

En la presentación del informe, el director general de la ATM, Manuel Valdés, ha celebrado también el uso generalizado de la T-mobilitat, que en un solo año ha pasado de un 17% de usuarios a más del 50%.

En la ciudad de Barcelona, los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público son los más destacados. Concretamente, estos modos sostenibles de desplazamiento representan el 83% de los viajes. Por su lado, el transporte privado se utiliza solo en el 17% de los desplazamientos en Barcelona. En las zonas del área más alejadas de la ciudad, el uso del coche es más habitual: en zonas como el Moianès el coche supera el 55% de los desplazamientos.