Robbie Williams expondrá su obra plástica en el Moco Museum de Barcelona

El Moco Museum Barcelona inaugurará dentro de unos días una muestra que nos permite conocer la producción plástica del conocido cantante británico Robbie Williams. Bajo el título “Confessions Of A Crowded Mind”, se recogen una serie de obras en las que se reflexiona sobre la salud mental, una propuesta que se inaugura el próximo 20 de junio. El mismo Williams estará en la capital catalana para presentar sus 17 obras.

Conocido por temas como «Angels», «Rock DJ» y «Let Me Entertain You», desde hace tiempo combina la música con el arte como un vehículo con el que plantar cara a las presiones de la vida en el ojo público. Antes de aterrizar en Barcelona, su trabajo fue objeto de una exposición individual en el Moco Museum de Ámsterdam por la que pasaron más de 100.000 personas.

En un comunicado hecho público por el Moco Museum, Robbie Williams asegura que «inaugurar mi primera exposición de arte individual en el Moco Museum de Ámsterdam ha sido pura alegría. He estado muy agradecido por la respuesta que ha tenido y me siento humilde de que mi arte haya conectado de alguna manera con gente de todo el mundo. Me siento inspirado para hacer más, así que estoy encantado de desvelar esta nueva colección de arte en Moco Museum Barcelona, donde confío en que anime a la gente a aceptarse a sí misma y a expresar su verdad».

Por su parte, Kim Logchies-Prins, directora y conservadora del Moco Museum, comenta que «estamos increíblemente orgullosos de que Robbie nos haya elegido para presentar su primera exposición en un museo. Al igual que Robbie, creo en el poder curativo del arte a la hora de enfrentarse a problemas de salud mental. El arte, como el de Robbie, puede inspirar a la vez que ofrece consuelo y conexión».