Sebastião Salgado: "Hemos destruido la Amazonia y ahora se encuentra herida"

Probablemente nadie ha sabido capturar la Amazonia, con sus luces y sus sombras, como ha hecho con los años Sebastião Salgado con su cámara. Una selección de 200 imágenes, además de proyecciones y una ambientación sonora firmada por Jean-Michel Jarre protagonizan una imponente exposición que puede verse ahora en les Drassanes Reials de Barcelona. Tras visitar Madrid, París, Roma, Londres, Los Ángeles, Manchester, São Paulo, Río de Janeiro, Aviñón, Zúrich y Milán, la muestra, como dijo el propio Salgado esta mañana durante la presentación de la misma, nos quiere enseñar lo que “es el paraíso en la Tierra”, aunque no esté pasando ahora uno de sus mejores momentos.

“Nosotros hemos destruido la Amazonia y ahora se encuentra herida. Ha sido la sociedad de consumo la que ha hecho que esto suceda”, explicó el reconocido fotógrafo que se refirió a este espacio como “un planeta de árboles, de concentración de cultura”. Todo ello surge a la vista gracias a las imágenes seleccionadas para la ocasión, un proyecto con el que puede seguir trabajando el maestro en la reivindicación de un indispensable pulmón de nuestro planeta. “Soy el fotógrafo que más vende a museos en la actualidad. Con la plata que gano puedo financiarme proyectos relacionados con la Amazonia”, apuntó.

Sebastião Salgado recorrió en varias expediciones, a lo largo de siete años, la inmensidad de la selva amazónica retratando con su cámara, desde el cielo, el agua y a pie, la exuberancia de este entorno y poniendo rostro a los habitantes de la región. “Viví mucho con esas comunidades. No se puede olvidar que el espacio de la Amazonia es el mismo de Europa, con distancias enormes. Cada vez que iba, antes de entrar en la selva, debía pasar diez días de cuarentena tras ponerme las vacunas porque los indígenas no tienen anticuerpos para las enfermedades que vienen de fuera. En mis desplazamientos por la selva tenía un gran equipo formado por dos cocineros, un traductor, un antropólogo, un cocinero, un asistente... Así que yo era el responsable de todos ellos, pero también de los pueblos que visitábamos donde hay mujeres desnudas. Siempre me aseguré que no hubiera violencia sexual”, recordó.

Salgado no disimuló su tristeza por lo que ha pasado en Brasil con respecto a la Amazonia. “No tengo poder financiero. Solamente soy un fotógrafo, pero soy consciente de que hay unos intereses muy grandes allí dentro. Estamos matando la biodiversidad y de aquí a unos años no tendremos nada”, dijo con pesar.

La exposición de Sebastião Salgado coincide con la otra del mismo tema que en estos días también puede verse en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.