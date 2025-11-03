Siete fallecidos, récord de visitantes y una huelga de socorristas: Barcelona hace balance de la temporada de playa

Este verano ha sido una temporada de playa complicada para el Ayuntamiento de Barcelona. Por un lado, ha batido récord de afluencia, registrando una subida de visitantes de hasta el 18,8%. Sin embargo, también ha subido el número de víctimas en la costa de la capital catalana, llegando a las siete. Además, entre estas cifras, los socorristas y el personal de salvamento de las playas barcelonesas empezaron a principios de agosto una huelga indefinida.

En total, Barcelona ha cerrado este 2025 con 5,3 millones de visitantes en sus playas, según ha explicado hoy la concejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, junto a la directora de Playas de la ciudad, Patrícia Giménez. Villanueva ha asegurado que el principal motivo de este incremento de visitas son las altas temperaturas registradas en junio, y que los meses de agosto, junio y julio han sido, en este orden, los de mayor presencia de personas en las playas, concentrando el 76% de los usuarios de toda la temporada.

En total, unas 70.000 personas han usado las playas de Barcelona para usos deportivos, y la playa de perros, que está ubicada en la playa de Llevant, ha recibido casi 13.000 mascotas. Según los datos publicados hoy, las playas más visitadas de la ciudad esta temporada han sido la de Bogatell, la de Sant Sebastià y la de Sant Miquel.

Sin embargo, el récord de afluencia ha tenido también su lado más trágico. La temporada de baño de este verano ha dejado un total de siete fallecimientos en Barcelona, los mismos que en la Costa Brava y uno más que en la Costa Daurada, en Tarragona. Los datos de Protección Civil muestran que julio ha sido el mes "más negro", con un pico de hasta nueve muertos en Barcelona.

En total, el verano ha sido complicado en el conjunto de las playas catalanas, sumando un total de 28 muertos y superando las 17 víctimas de la temporada anterior. Además, Protecció Civil también ha alertado del "elevado número" de heridos en las piscinas, especialmente entre menores de edad. Entre las víctimas, según los datos, 13 eran hombres y 7 mujeres, y diez tenían más de 65 años.

Huelga de socorristas

Sumado a este contexto, el Ayuntamiento se encontró, a principios de agosto, con un nuevo conflicto. Los socorristas de las playas de Barcelona decidieron convocar una huelga indefinida a partir del 1 de agosto. Los trabajadores pedían ser considerados como un servicio "esencial" y poner fin a la precariedad en el sector.

Según ha explicado el sindicato CGT, la decisión se tomó por unanimidad después de una reunión con el comité de empresa y FCC Medioambiente. Entre otras condiciones, también reclamaban tener un convenio propio y reducir la temporalidad, asegurando que, tras las negociaciones con el Ayuntamiento, su situación laboral era peor que en 2023, a pesar de las dos vagas ya realizadas.

Finalmente, casi un mes después de iniciar la huelga indefinida, los socorristas de las playas de Barcelona decidieron el 27 de agosto suspender el parón tras llegar a un acuerdo que se basó en que "la temporada baja ganó 26 días de trabajo y la incorporación de tres refuerzos y la temporada alta ganó 21 días de trabajo".