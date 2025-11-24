El Sindicat de Llogateres señala a Junts como "obstáculo" para regular el alquiler de temporada

El Sindicat de Llogateres ha señalado a Junts como "obstáculo" en la recta final para regular el alquiler de temporada, alegando que su aprobación en el Pleno del Congreso depende de que el partido independentista no vote en contra, en sus palabras, informa en un comunicado este lunes.

Así lo ha manifestado en una reacción al Barómetro de Opinión Política (BOP) del CEO publicado este lunes, que revela que, en poco más de un año, la preocupación por la vivienda ha pasado del 7% al 31%, y que 1 de cada 3 catalanes la señala como el problema más grave que afronta Catalunya.

La semana pasada, el texto para regular los alquileres de temporada y de habitaciones recibió el apoyo de ERC, Bildu, Sumar, Podemos, BNG, PSOE y PNV en la Comisión del Congreso, aunque para aprobarse en el Pleno "será necesario que Junts per Catalunya no vote en contra", ha subrayado el sindicato.

En este sentido, ha puesto de relieve que la última encuesta monográfica sobre vivienda del CEO "señaló que los votantes de Junts son quienes peor valoran las propuestas de vivienda de su propio partido (con una nota media de 6,2)".

"Estos mismos votantes consideran más cercanas las propuestas del PSC y ERC, además de las propias", según el Sindicat.