Sitges se inaugurará con 'Presence' de Steven Soderbergh y acabará con Alexandre Aja

El Festival de Cine Fantástico de Sitges inaugurará su 57 edición, que se celebrará del 3 al 13 de octubre, con 'Presence', el nuevo título del estadounidense Steven Soderbergh, responsable de filmes como 'Ocean's Eleven', mientras que la película de clausura será 'Nunca te sueltes' (Never Let Go), de Alexandre Aja.

Así lo han dado a conocer este martes los máximos responsables del evento Ángel Sala y Mònica Garcia, en un año en el que el festival se inspira en los 'Freaks' de la cinta de Tod Browning, 'La parada de los monstruos'.

Soderbergh viajará hasta la ciudad costera barcelonesa para presentar su último e intrigante largometraje, un relato sobre una familia acechada por una misteriosa presencia.