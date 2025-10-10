Vox pide al Parlament ondear la bandera de España por el 12 de octubre junto a la senyera de 54m2

El grupo parlamentario de Vox ha registrado una petición formal ante la Mesa del Parlament de Catalunya para que la bandera de España ondee en el mástil situado a la entrada del edificio con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

En su escrito, la formación recuerda que el pasado mes de septiembre se inauguró un mástil de 25 metros de altura frente al Parlament, en el parque de la Ciutadella, con un coste aproximado de 93.000 euros. Desde entonces, en él ondea de manera permanente una bandera de Cataluña de 54 metros cuadrados.

Según Vox, este hecho podría contravenir el artículo 4.2 de la Constitución española y la Ley 39/1981, que regulan el uso de la bandera nacional. Ambas normas establecen que la enseña de España debe ondear de forma permanente en el exterior de todos los edificios públicos, incluidos los de carácter autonómico, junto a la bandera correspondiente de cada comunidad.

La propuesta de Vox

Por ello, el grupo liderado por Ignacio Garriga solicita que el 12 de octubre, y, si es posible, también en los días previos, se ice la bandera española en el mástil principal del Parlament, y que este acto sea difundido en las redes oficiales de la institución. Además, pide que se tomen las medidas necesarias para que la enseña nacional ondee de forma fija junto a la senyera, tal como exige la normativa vigente.

La iniciativa llega en un contexto de creciente debate sobre los símbolos institucionales y su representación en Cataluña. Mientras la bandera catalana preside actualmente la entrada del Parlament, la presencia de la bandera española es prácticamente inexistente en la fachada del edificio, lo que ha generado controversia en anteriores ocasiones.

Un 12 de octubre cada vez más visible en Barcelona

El Día de la Fiesta Nacional se celebra cada 12 de octubre en toda España, y en la última década ha ido ganando visibilidad también en Barcelona. Durante esta jornada, el centro de la ciudad, especialmente el paseo de Gràcia y la plaza de Catalunya, suele llenarse de banderas rojigualdas colgadas en las calles.

La celebración adquiere un tono festivo, con numerosas familias, jóvenes, ancianos y curiosos que salen a la calle para participar en los actos y manifestaciones que conmemoran la unidad de España.