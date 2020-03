Cómo estudiar el cerebro utilizando calamares

Hoy en día el estudio de las funciones cerebrales y la conducta humana no puede limitarse a modelos matemáticos, pero eso no quiere decir que dichos fenómenos no tengan una explicación científica o que estén basados en conceptos inmateriales como el alma o el espíritu.

Una neurona no tiene memoria, atención o sentidos, pero eso se debe a que son propiedades emergentes que surgen al unir muchos bloques básicos, muchas neuronas. Del mismo modo, un engranaje de un reloj no da la hora, pero eso no quiere decir que no sea una pieza indispensable.