La NASA está un paso más cerca de volver a la Luna

No hay motivos para esperar que este resurgido interés por la Luna que han mostrado tanto EE.UU. como Rusia vaya a suponer algún problema político. No obstante, hay que comprender que estos proyectos no son fortuitos, sino que se ven influenciados por la totalidad de esferas que componen nuestra sociedad, entre ella políticas e históricas. Si uno de los dos colosos vuelve a proyectar misiones a la Luna, cabe esperar que el otro, al menos, se plantee la posibilidad de seguir sus pasos.