Un científico pone fecha al momento en el que los humanos habrán alcanzado la “Singularidad”. Está más cerca de lo que te imaginas

El científico, inventor y pensador Raymond Kurzweil ha dedicado los últimos 30 años de su vida a explorar las muchas formas en las que la tecnología podría transformar nuestras vidas. Una predicción tras otra, Ray Kurzweil siempre ha dado en el clavo. En su último libro, “The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI” -que es la segunda parte de “The Singularity Is Nearer”- Kurzweil predice que, para el año 2045, el desarrollo tecnológico humano habrá alcanzado la “Singularidad”.

La Singularidad Tecnológica es el momento en que la inteligencia artificial no solo igualará, sino que superará a la inteligencia humana. No se trata únicamente de que la máquina pueda resolver una ecuación matemática en solo unas milésimas de segundo. Ese punto del desarrollo tecnológico ya lo alcanzamos hace varias décadas. La singularidad tecnológica se alcanzará cuando la inteligencia artificial sea capaz de entender y aprender de forma autónoma, y sobre todo llegar a ese punto en el que podrá evolucionar sin necesidad de intervención humana.

La fusión definitiva de mente y máquina

Otro filón tecnológico todavía sin explorarque ha despertado un gran optimismo en el científico es la nanotecnología. Kurzweilestá convencido de que los nanorobots serán fundamentales para que los humanos superen la esperanza de vida de 120 años. Kurzweil sostiene que la fusión de la biotecnología y la inteligencia artificial permitirá que la nanotecnología "supere las limitaciones de nuestros órganos biológicos".

Según explica, nuestro cuerpo comete errores cada vez que las células se reproducen, lo que causa daños. Estos daños se reparan fácilmente en los cuerpos jóvenes, pero no tanto en los cuerpos envejecidos. De acuerdo con la tesis de Kurzweil, la única solución pasa, no por poner un parche en estos daños, sino por curar el envejecimiento mismo. De todos los enfoques que los nuevos apologistas de la vida eterna están explorando, el más prometedor, según Ray Kurzweil, es la utilización de nanotecnología para curar el envejecimiento a nivel celular.

Según Kurzweil, los nanorobots médicos serán clave para este avance. Cientos de miles de millones de nanobots, equipados con sensores, manipuladores, ordenadores, comunicadores y fuentes de alimentación, podrían introducirse en el torrente sanguíneo humano y reparar y mejorar los órganos degradados. De esta forma, los nanorobots podrán mantener el cuerpo en buen estado de salud indefinidamente, reducirán el impacto del envejecimiento y optimizarán el cuerpo humano.

Inmortalidad humana: ¿ficción o inminente revolución?

"Una vez que los nanobots puedan reparar o destruir células individuales de forma selectiva", afirma, "dominaremos por completo nuestra biología y la medicina se convertirá en la ciencia exacta a la que aspira desde hace tiempo".Pero Kurzweil no se queda ahí. Cree que en el futuro la secuenciación del ADN podrá ser totalmente controlada y que la inteligencia artificial podrá identificar las señales del cuerpo humano para solucionar problemas antes de que aparezcan.

"Cuando la nanotecnología despegue, seremos capaces de producir un cuerpo optimizado a voluntad", afirma. "Podremos correr más rápido y durante más tiempo, balancearnos y respirar bajo el océano como los peces, e incluso dotarnos de alas funcionales si lo deseamos. Pensaremos millones de veces más rápido, pero lo más importante es que no dependeremos de la supervivencia de nuestros cuerpos para sobrevivir".

Raymond Kurzweil reconoce que sus predicciones sobre la singularidad tecnológica y la implantación de la nanotecnología en el organismo humano pueden parecer imposibles hoy en día. Sin embargo, él cree que hay fundamentos sólidos para apoyarlas. Kurzweil explica que, aunque estas ideas puedan parecer futuristas, están basadas en tendencias y avances tecnológicos que ya estamos viendo. Por ejemplo, señala que muchas de sus predicciones anteriores, como el crecimiento exponencial de la internet y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, se han hecho realidad a pesar de que inicialmente parecían improbables. Por lo mismo, lo que hoy parece ciencia ficción podría ser una realidad en un futuro no muy lejano.