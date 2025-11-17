Estos son los mejores municipios de Cataluña para ver el eclipse solar 2026: el primero en más de 100 años

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar en la península Ibérica un eclipse solar que será visible desde gran parte de España y Baleares. Este fenómeno astronómico —que se prevé que dure un minuto y 32 segundos— cruzará el país de oeste a este y será visible especialmente desde las comarcas del sur de Cataluña. Será el primero que ocurra desde 1905: el último pasó hace más de 120 años.

Así pues, el Govern ha propuesto una lista de 27 puntos para que la población vea el próximo eclipse solar en las mejores condiciones y de forma segura. Estas zonas óptimas se concentran en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona. Además, su elección es en base a diferentes criterios científicos: el número de habitantes, —con un mínimo de 3.000— sus comunicaciones o mapa de sombras.

Otro de los factores a tener en cuenta es la situación geográfica de estos puntos, respecto al eclipse solar. Es decir, se han añadido a la lista sitios en los que el Sol quedará totalmente tapado durante al menos 55 segundos. En conjunto, los municipios tendrán una capacidad para acoger 85.200 personas y unos 40.000 vehículos.

Movilizaciones y recomendaciones

La Generalitat desaconseja ver el eclipse solar desde lugares como las playas y zonas naturales protegidas. Asimismo, el Protección Civil, Mossos d'Esquadra, Trànsit y Agents Rurals trabajarán mediante un plan de acción interdepartamental para garantizar la movilidad y seguridad durante el acontecimiento, ya que se prevén grandes movilizaciones para el 12 de agosto de 2026, especialmente en carreteras como la AP-7.

Municipios de interés

Así pues, los municipios de interés designados por la Generalitat para ver el eclipse solar son los siguientes: