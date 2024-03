Elon Musk lanza una remesa más de satélites y estos son sus dos peligros principales

Available at: https://lanzamientosespaciales.com/calendario/falcon-9-b5-starlink-7-16/ (Accessed: 18 Mar 2024).

“NASA Procedural Requirements For Limiting Orbital Debris And Evaluating The Meteoroid And Orbital Debris Environments”.

Kessler, Donald J., and Burton G. Cour-Palais. “Collision Frequency Of Artificial Satellites: The Creation Of A Debris Belt”. Journal Of Geophysical Research, vol 83, no. A6, 1978, p. 2637. American Geophysical Union (AGU), https://doi.org/10.1029/ja083ia06p02637.