Esta supertierra es la mejor apuesta para encontrar vida alienígena

El descubrimiento de una posible "supertierra" a menos de 20 años luz de nuestro planeta ofrece a los científicos nuevas esperanzas en la búsqueda de otros mundos que podrían albergar vida, según un equipo internacional. Este vecino planetario, bautizado GJ 251 c, es una supertierra: los datos sugieren que tiene casi cuatro veces la masa de la Tierra y probablemente sea un planeta rocoso. Los resultados se han publicado en The Astronomical Journal.

“Buscamos este tipo de planetas porque son nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otros lugares – explica Suvrath Mahadevan, líder del estudio, en un comunicado -. El exoplaneta se encuentra en la zona habitable o 'Zona Ricitos de Oro', la distancia justa de su estrella a la que podría existir agua líquida en su superficie, si cuenta con la atmósfera adecuada”.

Durante décadas, la búsqueda de planetas que puedan albergar agua líquida, y quizás vida, ha impulsado a los astrónomos a diseñar y construir telescopios avanzados y modelos computacionales capaces de detectar incluso las señales más tenues de la luz estelar. “Este último descubrimiento fue el resultado de dos décadas de datos observacionales y ofrece una de las perspectivas más prometedoras hasta la fecha para la búsqueda de indicios de vida en otros planetas”, añade Mahadevan.

El exoplaneta se encontró utilizando datos del Buscador de Planetas en la Zona Habitable (HPF), un espectrógrafo de infrarrojo cercano de alta precisión (un prisma complejo que descompone las señales de la luz estelar) instalado en el Telescopio Hobby-Eberly del Observatorio McDonald de Texas. Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania dirigieron el diseño y la construcción del HPF, concebido para detectar planetas similares a la Tierra en las zonas habitables de estrellas cercanas.

"Lo llamamos Buscador de Planetas en la Zona Habitable porque buscamos mundos que se encuentren a la distancia adecuada de su estrella para que pueda existir agua líquida en su superficie. Este ha sido el objetivo principal de este estudio – afirma Mahadevan -. Este descubrimiento representa uno de los mejores candidatos en la búsqueda de indicios atmosféricos de vida en otros lugares durante los próximos cinco a diez años”.

El equipo de Mahadevan se basó en una enorme colección de datos, que abarca más de 20 años y fue recopilada por telescopios de todo el mundo. Posteriormente, combinaron los datos de referencia con nuevos datos de alta precisión del HPF.

“Con este sistema, estamos a la vanguardia de la tecnología y los métodos de análisis - confirma Corey Beard, coautor del estudio -. Necesitamos la próxima generación de telescopios para obtener imágenes directas de este candidato, pero también necesitamos la inversión de la comunidad”.

Uno de los mayores desafíos para encontrar mundos distantes es separar la señal planetaria de la propia actividad de su estrella, una especie de clima estelar. La actividad estelar puede imitar el movimiento periódico de un planeta, dando la falsa impresión de un planeta donde no lo hay. Para distinguir la señal del ruido, el equipo de Mahadevan utilizó técnicas avanzadas de modelado computacional cuyo objetivo era analizar cómo cambian las señales en diferentes longitudes de onda (básicamente los colores) de la luz.

“Es una tarea difícil, ya que se trata de intentar contrarrestar la actividad estelar, así como de medir sus señales sutiles, extrayendo pequeñas señales de lo que es esencialmente este efervescente y magnetosférico hervidero de superficie estelar”, afirma Mahadevan.

Si bien no es posible obtener imágenes del exoplaneta descubierto por el equipo con los instrumentos actuales, el estudio señala que la próxima generación de telescopios podrá analizar la atmósfera del planeta, lo que podría revelar indicios químicos de vida.

Este exoplaneta se encuentra en una posición ideal para la observación directa con tecnología más avanzada. El equipo de Mahadevan ya está planificando la llegada de telescopios terrestres más potentes, la nueva generación de telescopios de 30 metros. Equipados con instrumentos avanzados, se espera que permitan obtener imágenes de planetas rocosos cercanos en zonas habitables.

“Aunque aún no podemos confirmar la presencia de atmósfera ni vida en GJ 251 c, el planeta representa un objetivo prometedor para futuras exploraciones – concluye Mahadevan -. Hemos hecho un descubrimiento emocionante, pero aún queda mucho por aprender sobre este planeta”.