Una investigación de la NASA revela lo nunca antes visto: captan el primer "arcoíris solar" en mitad del espacio

Dentro de todas las posibilidades que nos ofrece la ciencia, cada vez que surgen esta clase de descubrimientos queda claro que la naturaleza siempre estará un paso por delante del argumento científico. Aunque el sustento y las bases explicativas de un suceso aseguren la condición del mismo, hasta que el universo que habitamos no de el visto bueno no se puede determinar con exactitud el conocimiento empírico en cuestión. Y es que investigaciones como esta nos indican que hasta lo imposible es indeclinable en un mundo tan incierto como complejo. Al final del día la amplitud del entendimiento científico es mínima en comparación con lo que queda por descubrir.

Es así como, de entre todas las variables que rodean nuestra existencia, el espacio sea, probablemente, el elemento más desconocido de todos. Para ello, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, es el organismo principal que se encarga de proporcionarnos nueva información. En el informe de una de sus últimas investigaciones esclarecen y aportan las primeras imágenes de un arcoíris en mitad del espacio exterior. Una ilustración colorida firmada por el puño y letra de la madre naturaleza.

Este fenómeno insólito ofrece a los científicos una nueva perspectiva sobre el movimiento del viento solar. Este artículo publicado en la página oficial de la corporación centra el foco de la noticia en la misión PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Este dispositivo cuenta con cuatro naves espaciales que se encargan de proporcionar imágenes que ayuden a discernir detalles acerca de la atmósfera solarse despliega y fluye a través del sistema solar en forma de viento solar. De esta suerte, como resultado del choque del polvo cósmico ubicado cerca de la órbita del sol y la luz solar, la dispersión de la misma ha propiciado esta bella estampa.

La primera imagen de un arcoíris de luz zodiacal

Cada uno de los cuatro satélites enviados actualmente en la misión cuentan con distintos aparatos para garantizar la nitidez y el enfoque de las imágenes en distintas perspectivas y antes diversos. Por un lado cuentan con un generador de imágenes de campo estrecho, bajo el nombre de NFI, y, por otro, con tres generadores de imágenes de campo amplio, denominadas WFI. Según aseguran en el informe "el NFI es un coronógrafo que bloquea la luz brillante del Sol para visualizar mejor los detalles de la corona solar. Los WFI son generadores de imágenes heliosféricos que visualizan la porción más externa y muy tenue de la corona solar y el propio viento solar".

En este sentido, la imagen del primer arcoíris de luz zodiacal fue capturada el 18 de abril de 2025. Tal y como informan, la ilustración está coloreada con el fin de mostrar la polarización y el ángulo exacto de la luz zodiacal. Esta forma de energía se concibe como un tenue resplandor del polvo que orbita el Sol. "El tono indica la dirección y la saturación indica el grado de polarización", añaden los investigadores. Es por eso que, en este supuesto, un color verde está orientado a la dirección horizontal, mientras que, las tonalidades azules son asociadas a las diagonales del mismo.

La imagen del primer arcoíris captado en el espacio exterior NASA

Más imágenes tomadas por los satélites

En otras fechas diferentes a la mencionada, el resto de satélites captó diferentes acciones del entorno solar. El WFI-1 capturó el resplandor de la luz zodiacal extendiéndose hacia arriba en dirección hacia la derecha el 16 de abril del mismo curso. Por otro lado, el WFI-3 plasmó dicho reflejo pero en dirección hacia la izquierda con la galaxia de Andrómeda a la vista, el mismo día que la actividad del primero. Este cúmulo de fotografías tiene un fin último que es el de conformar mapas tridimensionales del flujo de partículas solares para así atestiguar el control sobre el entorno total de la estrella.