Localizan señales de radio emitidas desde fuera de la galaxia que sorprenden a los expertos

Según el comunicado de la organización científica SETI, que busca señales de radio de civilizaciones tecnológicamente avanzadas, se han identificado señales de radio repetitivas provenientes de fuera de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Este hallazgo ha dejado perplejos a los investigadores no solo por la procedencia de las señales, conocidas como ráfagas rápidas de radio (FRB), sino también por la extraordinaria cantidad de energía que generan en una milésima de segundo, equivalente a la energía emitida por nuestro Sol en un año. Los expertos se muestran desconcertados, ya que no pueden explicar cómo se puede producir tal cantidad de energía en tan poco tiempo.

El sonido de las FRB ha sido detectado y comparado con un xilófono, según informa el SETI. Describen las señales como si alguien estuviera tocando un xilófono, con tonos que van de agudos a graves. La organización afirma haber detectado hasta 35 de estas señales en los últimos dos meses.

Para encontrar una explicación, los científicos intentaron identificar algún patrón que pudiera arrojar luz sobre el comportamiento de estas FRB, pero hasta ahora no han logrado encontrar ninguna relación, atribuyéndolo al impredecible comportamiento de la naturaleza. Los resultados de estas investigaciones serán publicados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

En cuanto a las FRB, son señales descubiertas en 2007 por los investigadores Duncan Lorimer y David Narkevic, pero han cambiado sus características a lo largo del tiempo, generando una fascinación entre los astrónomos.

Sofia Sheikh, autora principal del estudio, afirmó al blog de la Royal Astronomical Society que "este trabajo es apasionante porque confirma las propiedades conocidas de las FRB y descubre otras nuevas". Además, asegura que están "estrechando el origen de las FRB, por ejemplo, a objetos extremos como los magnetares, pero ningún modelo existente puede explicar todas las propiedades que se han observado hasta ahora".