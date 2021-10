Lidl tiene el aparato ideal para calentarte y decorar al mismo tiempo

Ocio

Parece que el frío empieza a llegar y los supermercados nos inundan con mantas polares, abrigos, ropa de invierno y toda clase de utensilios que dejamos en desuso estos meses atrás pero que todos sabemos que deben volver a nuestras casas y nuestras vidas. Este otoño cálido y sin lluvias que estamos teniendo toca a su fin y Lidl apuesta por productos destinados a tal fin. Además de los consabidos productos que nos ofrece Lidl normalmente para el hogar o la cocina que son un top ventas y eso no hay quien lo pare, el supermercado alemán se adentra poco a poco en la decoración, pero no en cualquiera, ya que sus productos suelen ser muy funcionales y nos sirven para varias cosas a la vez.

Una chimenea eléctrica que sirve de decoración también

¿Quién no ha soñado con tener una chimenea en casa y acercarse a ella una tarde lluviosa para calentarse? Pues Lidl nos trae el aparato ideal, y no, no tiene que hacer obra en su casa o trasladarse a la casa del pueblo para poder tener una chimenea en su hogar.

El supermercado alemán tiene catalogado como producto estrella una chimenea eléctrica que va a ser todo un descubrimiento porque podremos disfrutar del calor que desprende y además será un objeto que nos servirá de decoración.

Chimenea eléctrica 1950W Efecto de leña ardiendo y 2 niveles de calor. FOTO: Lidl

La chimenea eléctrica de Lidl tiene un efecto de leña ardiendo que le transportará al pueblo o a una típica casa de montaña, pero sin tener que estar prendiendo los maderos para calentarse. Además esta chimenea eléctrica con termostato regulable de forma continua tiene 2 niveles de calor. Y por si esto fuera poco se puede utilizar solo como iluminación ambiental, cuando no necesite calentarse hará un efecto óptico de iluminación que hará más acogedora su casa o también si lo desea tiene la opción de usarse solo como calefactor, si es de los que no le gusta la iluminación de ambiente o en ese momento no la necesita.

Esta chimenea eléctrica está disponible en dos colores: blanco o negro. Tiene una potencia de 1950W y la tensión asignada es de 220-240 V. Los dos niveles de calor son de 950 W y de 1950 W si es usted más friolero, o la temperatura de fuera es más fría. Funciona enchufada a la red eléctrica.

La chimenea eléctrica que está a la venta en la página web de Lidl ya y próximamente la podrá usted encontrar en las tiendas físicas , además cuenta con una protección contra el sobrecalentamiento para una mayor seguridad.

Estas chimeneas son una forma limpia, segura y muy decorativa para calentar las estancias de tu hogar sin obras. Los adeptos de este tipo de aparatos señalan la comodidad y la ausencia de combustible como los puntos fuertes de cara a elegir la instalación de este tipo de chimeneas y en Lidl además es el precio lo que hace de esta chimenea otro de sus alicientes.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)