Los 7 mejores chollos de hoy, viernes 8 de agosto, en Amazon: hasta un 54% de descuento en Calvin Klein, Skechers y más

El viernes no solo marca el inicio del fin de semana, también es uno de los mejores días para cazar descuentos interesantes en Amazon. Hoy hemos encontrado 7 chollos que combinan utilidad, calidad y rebajas que merecen la pena, con ahorros de hasta 43 €. Moda, calzado, básicos para casa y alguna sorpresa que seguro encaja en tu día a día.

Dockers para hombre: los pantalones cómodos, bien cortados y con un descuentazo

Dockers para hombre Amazon Amazon

Si buscas un pantalón que puedas llevar al trabajo, a cenar o en tu día a día sin ir demasiado informal, estos Dockers para hombre son una apuesta segura. Tienen ese corte clásico-moderno que queda bien con polo, camisa o jersey, y el tejido es cómodo, con caída limpia.

Hoy bajan a 36,50 €, con un 54% de descuento sobre los 79,95 € originales. Te ahorras 43,45 € en unos pantalones que realmente mejoran cualquier look sin esfuerzo.

Columbia Konos TRS: zapatillas de senderismo pensadas para durar más que tus rutas

Columbia Konos TRS Amazon Amazon

Robustas pero ligeras, estas Columbia Konos TRS están diseñadas para quienes caminan mucho y quieren algo que aguante bien el trote sin perder agarre. La suela tracciona en terreno seco o húmedo, el ajuste es firme pero cómodo y el perfil bajo da libertad de movimiento sin perder soporte.

Ahora cuestan 70 €, con un 30% de descuento sobre los 100 € habituales, así que te ahorras 30 € en un calzado técnico de una marca de confianza.

Luz nocturna Feliigo (pack de 2): más seguridad y menos sustos nocturnos

Luz nocturna Feliigo Amazon Amazon

Si eres de los que se levantan por la noche medio dormidos y acaban dándose con la esquina de la cama (o con la pata de la mesa), estas luces con sensor de movimiento son un cambio sencillo que mejora mucho la vida nocturna en casa.

Vienen en pack de dos, se conectan al enchufe y se encienden automáticamente al detectar movimiento. Tienen tres modos de luz, brillo regulable y son perfectas para pasillos, baños, escaleras o la habitación de los niños. Hoy están por 13,98 €, con un 30 % de descuento sobre su precio habitual de 19,99 €, lo que supone un ahorro de 6,01 €

Polo JACK & JONES: sencillo, cómodo y con ese punto moderno que va con todo

Polo JACK & JONES Amazon Amazon

Este polo básico de Jack & Jones es de esas prendas que salvan cualquier día sin complicarse. Tiene buen tejido, corte favorecedor y el tipo de color neutro que funciona igual con vaqueros, pantalón chino o bermudas.

Hoy baja a 23,90 €, un 20% menos que los 29,99 € originales, así que te ahorras 6,09 € en un básico que funciona igual en verano que en entretiempo.

Gafas Polaroid: protección solar y estilo sobrio con un gran descuento

Gafas Polaroid Amazon Amazon

Si buscas unas gafas que protejan bien del sol, tengan estilo y no cuesten una fortuna, estas Polaroid son de las que sorprenden al probarlas. Tienen diseño tipo Wayfarer, muy similar al de modelos clásicos de Ray-Ban, pero con un precio mucho más sensato.

Llevan lentes polarizadas reales que eliminan reflejos y mejoran la visibilidad al conducir, pasear o estar al aire libre. El marco es ligero, cómodo y queda bien con casi cualquier forma de cara. Además, no se resbalan ni molestan aunque las lleves horas puestas.

Hoy están por 27,90 €, con un 53% de descuento respecto a su precio habitual de 59 €, lo que supone un ahorro de 31,10 €.

Camiseta Pepe Jeans: el tipo de prenda que parece básica… hasta que te la pones

Camiseta Pepe Jeans Amazon Amazon

Una buena camiseta puede levantar un look. Y esta de Pepe Jeans tiene el corte ajustado pero cómodo, el tejido con cuerpo y ese diseño sutil que le da un toque distinto. Ideal para llevar sola o bajo sobrecamisas y americanas.

Ahora está a solo 12,99 €, con un 48% de descuento respecto a su precio habitual de 24,99 €, lo que supone un ahorro de 12 €. Una compra pequeña que se nota en el estilo.

Skechers Lattimore Lasiter: zapatillas cómodas con plantilla que cuida tus pies todo el día

Skechers Lasiter Amazon Amazon

Las Skechers Lasiter están pensadas para quienes necesitan andar mucho, estar de pie o simplemente buscan la comodidad por encima de todo. Con suela amortiguada, plantilla ergonómica y diseño discreto, son una gran alternativa para diario.

Hoy bajan a 53,64 €, un 33% menos que los 79,95 € originales, lo que supone un ahorro de 26,31 €. Y lo mejor: tus pies te lo van a agradecer desde el primer paso.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.