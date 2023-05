Las Adidas favoritas del momento que vas a querer en tu armario

Las zapatillas se han convertido en las grandes aliadas de todos (si es que no lo eran antes). El teletrabajo ha hecho que muchos no tengan que engalanarse para ir a trabajar todos los días de la semana y por qué no decirlo, puedan estar más cómodos desde el escritorio en su propia casa. La fiebre por las zapatillas no es una cosa de ahora, pero sí que es cierto que lo retro siempre vuelve y Adidas ha conseguido que después de más de 60 años después de sacar a la venta unas zapatillas, ahora sean las más buscadas del momento y las reinas de todos los looks.

Y es que gracias al revuelo que desde hace meses se ha armado con uno de sus modelos más icónicos, Adidas no tiene rival. Supera con creces a Nike o a Vans con uno de sus modelos más retro y noventero. Desde luego si tu adolescencia fue en los 90 seguro que recuerdas las Adidas Samba que se han convertido en las nuevas zapatillas de moda, tanto en las redes sociales como en la calle.

Adidas Samba, las reinas de la calle

Aunque el origen de estas zapatillas poco tenía que ver con la calle, puesto que fueron creadas solo para hombres y para jugar al fútbol, en los años 80 y 90 se adueñaron de la calle y junto a otro modelo emblemático de Adidas como son las Gazelle (parecidas a estas y que fueron y siguen siendo unas zapatillas muy demandadas) se convirtieron en las reinas de la moda en la calle, aunque cierto es que seguían siendo las zapatillas favoritas para los amantes del fútbol en pista o fútbol sala.

Adidas Samba Adidas

Estas zapatillas fueron creadas en un primer momento en color negro con 3 franjas blancas en los laterales y con su suela de goma en color tostado que era lo más característico de estas Adidas, aunque actualmente las puedes encontrar en multitud de colores, desde los más básicos hasta la nueva colaboración de Adidas con Pharrell que trae colores divertidos, alegres y extremadamente flúor. Aunque las negras y las blancas siguen siendo las más demandadas y las que prácticamente están agotadas en todos los sitios. Eso sí, si eres de los que quieres las zapatillas sí o sí, tienes una oportunidad, puesto que la web de Adidas sigue teniéndolas a la venta, y suele reponer los números con frecuencia, así que ya sabes, antes de que vuelen hazte con las zapatillas de moda que a algunos nos teletransportan a cuando teníamos 16 años.