ALDI desafía a Dyson con su nuevo secador con cabezales intercambiables

En los últimos tiempos la moda “beauty” entre los adolescentes ha ido creciendo hasta límites insospechados, y es que cada vez son más jóvenes los consumidores de todo tipo de productos de cosmética y belleza para rutinas faciales, corporales y cómo no rutinas para el cabello. Y aunque en su mayoría son las mujeres las que usan este tipo de productos para poder cuidarse el pelo, o las que más dinero gastan en este tipo de cuidados, es cierto que se ha incrementado el número de adolescentes hombres que usan todo tipo de tratamientos de belleza y dan más importancia al uso de productos adecuados para poder cuidar su cuerpo y su cabello. Los jóvenes adolescentes gastan ya más dinero que sus progenitores en sus visitas a la peluquería. Pero como todo en esta vida, no siempre tenemos tiempo y dinero para poder desplazarnos a una peluquería cada vez que queramos lucir un cabello envidiable. Es por ello que cada vez son más los establecimientos que ofertan todo tipo de productos para poder realizar nuestra rutina de cuidado personal desde la comodidad de casa.

El supermercado ALDI ha decidido lanzar un secador con cabezales intercambiables por menos de 30 € que hará las delicias de toda la familia, ya que es uno de los productos que no puede faltar en una casa. Desde que somos pequeños hasta que nos hacemos adultos es uno de los accesorios para el cabello que más utilizamos. Si es de los que adora la marca Dyson que es una de las más potentes del mercado en accesorios para el cuidado personal, no puede dejar de leer porque gracias a su precio irresistible y sus cualidades, el secador de ALDI se puede convertir en su nuevo favorito.

Secado, peinado, alisado y un sinfín de opciones

El secador con cepillos de ALDI cuenta con 5 cabezales intercambiables que están diseñados para diferentes funciones de secado, peinado y alisado. Podrás utilizar sus diferentes opciones ya que incluye un cabezal de secado y un cepillo de aire, que secan y estilizan todo tipo de cabello. Con este producto podrás obtener el mejor resultado para lucir un cabello sano y bonito, como recién salida de la peluquería.

Secador con cepillos y bolsa de viaje incluida ALDI

También incorpora dos cabezales de 35 mm para poder crear tus propias ondas y rizos. Pero si lo tuyo no son los rizos y no te gusta el cabello ondulado, no hay problema, ya que este secador incluye además un cepillo alisador que actúa como peine y plancha y que logrará que obtengas los mejores resultados en tu propia casa como si de un profesional se tratara.

La potencia del secador es de 800 W y tiene 3 niveles de temperatura. Gracias a su cable giratorio de 360º podrás manejarlo cómodamente cuando lo estés utilizando y te olvidarás de los enredos y de las incomodidades cuando quieras peinar todas las secciones de tu cabello. El secado con este producto es eficiente y rápido y lo podrás encontrar por tiempo limitado en todas las superficies de ALDI.

Y si todo esto fuera poco, el secador viene con una bolsa de viaje incluida en la que podrás guardar cómodamente todos los accesorios del producto, puesto que cuenta con compartimentos adaptados para cada utensilio y estos además son todos desmontables. Ya no tienes excusa para no poder cuidar tu cabello como se merece y encima poder hacerlo hasta cuando no estás en tu propia casa.