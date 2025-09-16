Amazon "regala" este smartwatch militar con batería de 10 días: baja un 78%

No todos los smartwatches están pensados para sobrevivir al aire libre, pero este modelo lo deja claro desde el primer vistazo. Con carcasa metálica y certificación IP68, aguanta calor, frío, humedad o polvo sin despeinarse. Y lo sorprendente no es solo su resistencia: lo realmente llamativo es que está rebajado un 78% en Amazon y se queda en solo 35,99€, una cifra que cuesta creer para lo que ofrece.

Un reloj para el día a día y para la aventura

Reloj Inteligente Amazon Amazon

La pantalla HD de 1,39 pulgadas es grande, táctil y con colores vibrantes, lo que facilita su uso incluso bajo el sol. Se pueden elegir entre más de 300 esferas distintas o personalizarlo con tus propias fotos, un detalle que lo hace versátil tanto si lo llevas en la montaña como en la oficina.

Entre sus funciones más útiles destacan:

Llamadas y notificaciones: incorpora altavoz y micrófono con reducción de ruido para hablar directamente desde la muñeca y recibir avisos de WhatsApp, Facebook o Twitter.

incorpora altavoz y micrófono con reducción de ruido para hablar directamente desde la muñeca y recibir avisos de WhatsApp, Facebook o Twitter. Monitor de salud: mide sueño, frecuencia cardíaca y pasos para tener un control diario de tu estado físico.

mide sueño, frecuencia cardíaca y pasos para tener un control diario de tu estado físico. Deporte sin límites: 112 modos distintos, desde correr o montar en bici hasta boxeo, escalada o esquí. Prácticamente cualquier afición tiene su espacio aquí.

112 modos distintos, desde correr o montar en bici hasta boxeo, escalada o esquí. Prácticamente cualquier afición tiene su espacio aquí. Autonomía real: batería de 400mAh con hasta 10 días de uso normal y un mes en espera, cargándose por completo en solo dos horas.

Y más allá de estas funciones, suma extras que marcan la diferencia: control de música, cámara remota, pronóstico del tiempo, recordatorios de sedentarismo, cronómetro e incluso calculadora. Todo pensado para que el reloj sea útil en el día a día, no solo en el gimnasio.

Lo mejor de todo es que ofrece ese perfil “militar” de resistencia con una autonomía muy superior a la de muchos relojes más caros, y a un precio que se mueve en la franja de las pulseras de actividad más básicas.

Es de esos chollos que sorprenden no solo por el descuento, sino porque cumplen justo lo que prometen: un reloj robusto, versátil y duradero que no te ata al cargador cada dos días.

