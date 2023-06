El antimosquitos más vendido : "Te lo echas y no se arriman los bichos"

¿Cuál es el mejor producto contra las picaduras del mercado? A tenor de lo que dicen las sufridoras víctimas del mosquito tigre, garrapatas o cualquier otro molesto bicho, el remedio más eficaz eseste bote fabricado por Relec, que se ha convertido en el producto antimosquitos más vendido en Amazon. Tiene un 96% de opiniones favorables y, según dicen quienes lo han probado, es el remedio definitivo contra los mosquitos.

Uno de los secretos de su éxito es que contiene un 50% de deet, un repelente de insectos patentado que en su origen es un líquido sin color con un ligero aroma que ha demostrado su eficacia desde que en 1946 fuera desarrollado por el Ejército de los Estados Unidos para proteger a sus tropas en zonas tropicales infestadas de insectos. Está presente en los productos de uso común contra picaduras desde la década de los años 60.

Además de este compuesto, el spray antimosquitos Relectiene aceite de lavanda y geraniol, una combinación que garantiza una protección durante nueve horas. Deja un agradable aroma sobre la piel y es muy fácil de aplicar.

Es eficaz, por ejemplo, para el molesto mosquito tigre, además de contra las garrapatas y picaduras de cualquier insecto.

Spray antimosquitos más vendido y con mejores opiniones De Compras La Razón

Protege contra enfermedades como la malaria, zika, fiebre amarilla, dengue o chikungunya, y está recomendado para viajeros a países tropicales.

En Amazon se vende en dos formatos, ambos con un precio muy competitivo. Tiene un 96% de opiniones positivas y más de 5.000 valoraciones que le han otorgado una puntuación media de 4,5 sobre 5, lo que es toda una garantía de eficacia.

"Funciona. Llevo ya 5 botes comprados"

Las últimas opiniones de compradores comparten la impresión de que es el remedio definitivo contra las picaduras.

“Perfecto. Me gusta y no me ha picado nada”, escribe Javier. “El mejor repelente de mosquitos sin ese olor fuerte a citronela”, añade otro comprador. “De lo mejor que he probado, te lo hechas y no se arriman”, se puede leer en otra compra verificada de hace un mes.

“Tengo un problema de alergia a la picadura de la mosca negra y de momento, este es el único repelente que me está funcionando (llevo ya 5 Uds. consumidas)”, añade un cliente que lo compró hace solo unos días.