Las ASICS con tecnología GEL que bajan de precio y valen lo mismo para tenis que para pasear

La nueva temporada es el momento perfecto para renovar calzado, y más si hablamos de un modelo como las ASICS Dedicate 8 Clay, ahora con un 27% de descuento. Aunque nacieron como zapatillas de tenis, su mezcla de amortiguación GEL, estabilidad y materiales resistentes ha hecho que cada vez más gente las use también fuera de la pista, en paseos largos o incluso como calzado de diario.

Estabilidad y agarre en la pista

ASICS Dedicate 8 Clay Amazon Amazon

El tenis exige cambios de dirección rápidos y apoyo firme, y aquí las Dedicate 8 cumplen con nota. La combinación de tecnología TRUSSTIC y suela envolvente aporta un extra de estabilidad que se nota en partidos intensos. Además, las superposiciones de cuero sintético refuerzan la puntera y mejoran la durabilidad frente al desgaste de la pista de tierra batida.

Lo que ha convertido a este modelo en un “todoterreno” es la amortiguación GEL. Diseñada para absorber impactos, reduce la fatiga incluso en partidos largos, pero también en caminatas urbanas o jornadas de mucho movimiento. Su diseño deportivo, en tonos azul marino con detalles en rojo y blanco, combina sin problema con un look casual.

En definitiva, unas zapatillas que parten del tenis pero han conquistado un terreno más amplio: sirven tanto para entrenar como para pasear con comodidad y estilo. Y ahora, con la rebaja, se convierten en una opción especialmente atractiva para quienes buscan un calzado versátil que no comprometa rendimiento ni confort.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.