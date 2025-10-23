Auriculares que te dejan escuchar la música y el mundo a la vez: más seguros y perfectos para entrenar al aire libre

Si te gusta salir a correr, montar en bici o simplemente caminar escuchando música, sabrás que los auriculares tradicionales pueden resultar peligrosos al aislar por completo del entorno. Por eso cada vez más usuarios apuestan por los auriculares de diseño abierto, y estos Baseus Bowie MF1 están destacando por una combinación difícil de encontrar: gran calidad de sonido, comodidad y seguridad.

Su sistema open-ear permite escuchar el entorno mientras disfrutas de la música, los podcasts o las llamadas, algo que resulta especialmente útil en la calle o en zonas concurridas. Y lo mejor: por solo 24,99 € en Amazon, ofrecen prestaciones que normalmente se ven en modelos mucho más caros.

Sonido potente, sin renunciar a la conciencia del entorno

Estos auriculares cuentan con tecnología acústica direccional y controladores de 16 mm, capaces de ofrecer graves profundos y un sonido limpio incluso a volumen medio. Además, integran el códec LDAC, que mejora la calidad del audio hasta tres veces respecto a los auriculares Bluetooth convencionales, proporcionando una experiencia cercana a la alta fidelidad.

Su diseño abierto deja pasar el sonido ambiente de forma natural, manteniéndote atento al tráfico o a las personas que te rodean. Es un concepto pensado para entrenar con mayor seguridad, sin renunciar al disfrute del sonido. También incorporan micrófonos con cancelación de ruido ENC, que mejoran la claridad de las llamadas incluso en entornos con viento o movimiento.

Cómodos, resistentes y con autonomía para todo el día

Baseus ha diseñado los Bowie MF1 pensando en el movimiento: ganchos flexibles de silicona, un alambre con memoria de 0,6 mm que se ajusta a cualquier oreja y un peso ultraligero que los hace casi imperceptibles al usarlos. El resultado es un ajuste estable, sin presión ni molestias, incluso en sesiones largas.

Su batería también está a la altura: hasta 12 horas por carga y 60 horas totales con el estuche, además de carga rápida de 10 minutos para 2,5 horas extra de uso. Cuentan con resistencia al agua IPX4, suficiente para soportar lluvia ligera o sudor, y Bluetooth 5.4 con conexión dual, que permite cambiar fácilmente entre dos dispositivos (por ejemplo, móvil y portátil) sin interrupciones.

