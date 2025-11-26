El Black Friday de PcComponentes rebaja este portátil ASUS Vivobook a menos de 330€

El Black Friday de PcComponentes trae oportunidades que merece la pena aprovechar, y este portátil de ASUS es una de ellas. El Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2447 combina rendimiento impecable con un diseño ultraligero, y ahora se puede conseguir con un descuento del 29% en PcComponentes. Un portátil que normalmente ya destaca por su equilibrio entre potencia y movilidad se convierte en una compra aún más interesante.

Pensado para quienes necesitan trabajar, estudiar o crear, este ordenador portátil ASUS Vivobook modelo ofrece especificaciones que marcan la diferencia en su categoría. Y lo mejor es que no se trata de un equipo básico, hablamos de un portátil que aguanta multitarea exigente, que se mueve con soltura en software profesional y que, además, cabe en cualquier mochila sin que pese demasiado.

Lo mejor del ASUS Vivobook Go 15

Procesador AMD Ryzen 5 7520U de última generación: fluidez en tareas de productividad y desarrollo.

fluidez en tareas de productividad y desarrollo. 16 GB de memoria LPDDR5 y SSD de 512 GB: rapidez al abrir programas y espacio suficiente para proyectos.

rapidez al abrir programas y espacio suficiente para proyectos. Peso de solo 1,63 kg y grosor de 17,9 mm: portátil de verdad, pensado para moverse contigo.

portátil de verdad, pensado para moverse contigo. Conectividad moderna: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y puertos USB-C/USB-A para todo tipo de periféricos.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y puertos USB-C/USB-A para todo tipo de periféricos. Teclado retroiluminado ErgoSense y cámara HD con tapa física: comodidad y privacidad aseguradas.

Por qué elegir este portátil ASUS

Este modelo reúne justo lo que se espera de un portátil: potencia suficiente para afrontar tareas exigentes, memoria rápida que evita esperas innecesarias y un diseño ligero que facilita llevarlo a cualquier parte. Frente a otros equipos que suelen sacrificar conectividad o autonomía, el Vivobook Go 15 ofrece Wi-Fi 6E, múltiples puertos y carga rápida. Su teclado retroiluminado y la cámara con tapa física añaden comodidad y privacidad, mientras que el chasis fino y robusto asegura durabilidad.

¿Para quién encaja?

Se trata de un portátil pensado para quienes necesitan un portátil versátil. Al venir sin sistema operativo preinstalado, ofrece libertad para configurarlo a medida. Las reseñas de distintas plataformas coinciden en que ofrece un rendimiento fluido sin disparar el precio, algo que lo hace destacar frente a otros portátiles similares.

El ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2447 está disponible en PcComponentes con del 29% de descuento por el Black Friday 2025.

Más ofertas Black Friday en PcComponentes

El Black Friday de PcComponentes no se limita al ASUS Vivobook Go 15. La tienda ha lanzado descuentos históricos en productos muy variados, desde gadgets para el hogar hasta tecnología gaming y entretenimiento premium. Aquí tienes algunas de las ofertas más destacadas:

Aspiradora en seco y húmedo Dreame H12 Pro Flex Lite: un electrodoméstico versátil que simplifica la limpieza diaria, capaz de aspirar tanto líquidos como sólidos en una sola pasada. Su diseño ligero y manejable lo convierte en un aliado práctico para mantener la casa impecable sin esfuerzo. Ahora mismo está con una rebaja de 200 euros.

Auriculares gaming HyperX Cloud Stinger 2: sonido envolvente y comodidad se combinan en estos auriculares, pensados para largas sesiones de juego sin molestias. Con un diseño ligero y micrófono ajustable, ofrecen una experiencia inmersiva que mejora cualquier partida. En el Black Friday se quedan con un descuento del 45% , una oportunidad difícil de repetir.

, una oportunidad difícil de repetir. Monitor gaming AOC Q27G4ZR: este modelo ofrece una pantalla de 27 pulgadas QHD que combina nitidez y fluidez. Su alta tasa de refresco asegura movimientos suaves, algo clave tanto en juegos competitivos como en tareas creativas donde la precisión visual marca la diferencia. Ahora, con una rebaja de 90 euros , se convierte en una opción muy atractiva dentro del Black Friday.

, se convierte en una opción muy atractiva dentro del Black Friday. Samsung Galaxy A17 5G: es un móvil que apuesta por la sencillez y la fiabilidad, pensado para acompañar el día a dí. Su pantalla amplia resulta cómoda tanto para leer mensajes como para ver vídeos o trabajar, mientras que la batería aguanta sin problema el uso continuado. Además, la cámara cumple con creces para capturar momentos cotidianos con buena calidad. En PcComponentes, durante el Black Friday, se presenta como una de las opciones más atractivas por su descuento de 130 euros.

Smart TV Samsung AI QLED 65" TQ65Q7FAAUXXC: esta televisión combina la calidad de imagen QLED con la inteligencia artificial, ajustando brillo y color para que cada escena se vea con realismo. Es ideal para transformar el salón en un auténtico cine en casa, con sonido envolvente y funciones inteligentes que facilitan el acceso a tus contenidos favoritos. En PcComponentes se puede conseguir con un ahorro de 510 euros, una de las ofertas más potentes del Black Friday.

Estos son solo algunos de los ofertones que PcComponentes ha preparado para el Black Friday. El catálogo completo incluye muchas más rebajas igual de atractivas, perfectas para renovar tecnología al mejor precio.

