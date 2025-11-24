El CHUWI MiniBook X se gana hueco por su formato convertible y lo fácil que es llevarlo a cualquier sitio

El CHUWI MiniBook X es ese tipo de portátil que solo entiendes cuando lo usas por primera vez: pequeño, ligero, convertible y sorprendentemente solvente para lo que cuesta. En este Black Friday de AliExpress aparece por 235,26 euros con el código ESBF35 (normalmente ronda los 499 euros), convirtiéndose en una opción ideal para quien quiere un equipo ultraportátil sin dejarse medio sueldo.

Un convertible que parece un gadget… pero rinde como un portátil de verdad

CHUWI MiniBook X Google Google

Lo primero que conquista del MiniBook X es su formato. Con 10,51 pulgadas, se siente más cercano a una tablet que a un portátil tradicional, pero su pantalla 16:10 y la bisagra de 360 grados permiten usarlo en modo portátil, modo tablet o en ese modo tienda que es perfecto para ver series o presentar algo rápido a un cliente. Es justo ese tipo de versatilidad que no encuentras en equipos grandes.

A pesar del tamaño, CHUWI no ha escatimado en rendimiento. El Intel N150 ofrece un salto notable respecto a generaciones anteriores y se nota al abrir documentos, moverte entre pestañas o manejar apps de productividad. Junto a los 16GB LPDDR5 y los 512GB NVMe SSD, el conjunto da más agilidad de la que se esperaría de un UMPC de este tamaño.

Otro punto clave es lo cómodo que resulta llevárselo a cualquier sitio. Pesa 920 gramos, cabe en casi cualquier mochila y su construcción en aluminio aeronáutico tiene un acabado muy sólido para su gama. Es un dispositivo pensado para moverse, no para vivir pegado al escritorio.

La pantalla, aunque compacta, sorprende por su nitidez y ángulos de visión. El panel IPS 1200×1920 con marcos estrechos hace que la experiencia no se sienta “reducida”, sino más bien práctica y bien aprovechada. Si quieres algo discreto para trabajar en cafeterías, trenes o bibliotecas, este formato es oro puro.

En autonomía tampoco se queda corto. Sus 8 horas reales, sumadas a la carga rápida PD 45W, permiten usarlo durante toda una jornada ligera y devolverlo al 70% en apenas una hora. Es justo lo que se le pide a un equipo pensado para movilidad constante.

