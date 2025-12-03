La cuenta atrás ha empezado: la DGT podría multar en semanas a quienes no lleven esto en el coche

Muchos conductores aún no son conscientes, pero el final de los triángulos de emergencia ya es un hecho. La señal V16 conectada, obligatoria a partir de 2026, será el único sistema válido para señalizar averías y detenerse con seguridad en carretera. Y aunque todavía quedan unos meses, la DGT ha recordado que pronto empezarán las sanciones para quienes no la lleven preparada, especialmente en controles preventivos. Por eso modelos como la Help Flash IoT+, ahora por 39,95€ tras un 27% de descuento, están empezando a agotarse en varias tiendas.

Por qué esta V16 conectada se ha convertido en la opción más fiable

La razón por la que este dispositivo está destacando es sencilla: la Help Flash IoT+ cumple con todos los requisitos de la DGT para 2026, incluida la conexión automática a la red DGT 3.0, algo que no todas las V16 del mercado ofrecen todavía. Cuando la colocas en el techo, además de emitir una luz visible a gran distancia, envía la geolocalización exacta del vehículo a la plataforma oficial, lo que permite mejorar la seguridad y avisos en carretera.

Su potencia también marca diferencia: más de 290 candelas, lo que la hace mucho más visible que las luces de emergencia tradicionales. Y, a diferencia de los triángulos, se coloca sin bajar del coche, una mejora clave en autopistas y situaciones de poca visibilidad. Basta con acercarla al techo para que se adhiera gracias al imán integrado.

Otro punto práctico es que incluye el plan de datos integrado para toda su vida útil, por lo que no hay cuotas, recargas ni suscripciones añadidas. Es encenderla, colocarla y listo. La carcasa está diseñada para resistir lluvia, viento y temperaturas extremas, por lo que puede permanecer años en la guantera sin perder eficacia.

Para quién es imprescindible y por qué conviene llevarla ya

Esta luz es obligatoria para todos los turismos, furgonetas y motos que circulen en España a partir de 2026, y será la única señalización válida según la normativa. Aunque todavía falta para la fecha definitiva, muchas aseguradoras y talleres ya están recomendando llevarla instalada para evitar sanciones cuando comiencen las inspecciones aleatorias.

Es especialmente recomendable para quienes conducen de noche, viajan por autopista o carreteras secundarias con poca visibilidad. También para quienes llevan niños o personas mayores: no tener que salir del vehículo para colocar triángulos reduce riesgos de forma evidente.

Y un detalle importante: cuando se acerque la entrada en vigor, lo más probable es que los modelos homologados suban de precio o se queden sin stock, como ya ocurrió con los triángulos en su día. Comprar una V16 conectada ahora, con oferta, evita prisas y te asegura llevar el dispositivo correcto antes de que comiencen las multas.

Con su descuento del 27%, esta Help Flash IoT+ se está convirtiendo en una de las opciones más buscadas para cumplir la normativa sin esperar a última hora.

