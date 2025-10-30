Las 7 mejores cuentas remuneradas sin nómina (octubre 2025)

Las cuentas remuneradas se mantienen como una de las alternativas preferidas para quienes buscan rentabilizar su ahorro sin asumir riesgos.

Frente a los depósitos o los fondos de inversión, permiten disponer del dinero en cualquier momento y ofrecen tipos de interés cada vez más atractivos. Durante octubre de 2025, varias entidades ofrecen rentabilidades que superan el 2% TAE, e incluso algunas llegan al 3%, sin necesidad de domiciliar ingresos y sin gastos ocultos. Además, la mayoría de estas cuentas pueden contratarse online en pocos minutos y sin trámites complicados.

Eso sí, conviene revisar las condiciones antes de abrir una cuenta: algunas limitan el saldo remunerado, otras fijan una duración concreta de la promoción o exigen pequeños requisitos para alcanzar el tipo máximo. A continuación repasamos las siete cuentas más interesantes del mes y lo que ofrecen.

Banco Sabadell: 2% TAE hasta 20.000 € y hasta 400 € por domiciliar nómina

Banco Sabadell Google Google

La Cuenta Online Sabadell aplica un 2% TAE hasta 20.000€, sin comisiones ni condiciones, y ofrece la posibilidad de conseguir 400€ extra si se domicilia una nómina de al menos 1.000€ y se utiliza Bizum. Además, devuelve el 3% de los recibos de luz y gas, incluye tarjetas gratuitas y permite realizar transferencias inmediatas sin coste.

La promoción es exclusiva para nuevos clientes y estará disponible hasta el 5 de noviembre de 2025.

Ventajas

2% TAE sin requisitos ni comisiones.

400 € adicionales al domiciliar la nómina y usar Bizum.

3% de devolución en recibos y tarjetas gratuitas.

Inconvenientes

Intereses solo hasta 20.000 €.

El bono de 400 € requiere nómina y Bizum.

Promoción limitada hasta el 05/11/2025.

B100: hasta un 3,20% TAE si cumples retos de bienestar

B100 B100 B100

La Cuenta Health de B100 ofrece un 3,20% TAE hasta 50.000€, pero solo permite ingresar dinero si se alcanzan objetivos diarios de salud, como caminar un número mínimo de pasos o desconectarse de redes sociales. Forma parte de un conjunto de tres cuentas gratuitas: una corriente (0% TAE), una de ahorro (1,75% TAE) y la Health. Todas están libres de comisiones y se gestionan desde una app con diseño moderno, funciones de ahorro automático, redondeo y una tarjeta sostenible que destina parte de sus comisiones a la limpieza de plásticos del mar.

Ventajas

Hasta 3,20% TAE sin comisiones.

sin comisiones. App con funciones de ahorro y retos de salud.

Dinero disponible en cualquier momento.

Inconvenientes

Solo se puede ingresar dinero si se cumplen los retos.

No permite transferencias ni domiciliaciones.

No es válida como cuenta principal.

Volkswagen Bank: 2,10% TIN durante seis meses y liquidación mensual

Volkswagen Bank Volkswagen Volkswagen

La Cuenta de Alta Remuneración de Volkswagen Bank ofrece un 2,10% TIN durante los primeros seis meses, y después un 1,094% TIN (equivalente a una TAE del 1,61%) durante los doce meses siguientes. Los intereses se abonan mensualmente, sin importe mínimo, sin comisiones y con disponibilidad total del dinero. También permite transferencias inmediatas gratuitas y está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000€ por cliente.

Ventajas

2,10% TIN los seis primeros meses.

Pago mensual de intereses y sin importe mínimo.

Cobertura del fondo de garantía alemán.

Inconvenientes

Rentabilidad menor tras el periodo inicial.

Solo disponible para nuevos clientes (sin relación previa en 12 meses).

Revolut: hasta 2,27% TAE con intereses diarios y sin importe mínimo

Revolut Revolut Revolut

Revolut remunera el saldo con un máximo del 2,27% TAE, con intereses que se acreditan a diario y sin restricción de acceso al dinero. El tipo depende del plan contratado:

1,25% TAE con el plan gratuito (Estándar).

con el plan gratuito (Estándar). 2,27% TAE con el plan Ultra, de 45 € al mes.

Desde 2023, Revolut ofrece IBAN español (ES) a todos los clientes residentes en España, lo que permite usar la cuenta para transferencias y domiciliaciones como en cualquier banco nacional.

Ventajas

Intereses diarios y sin importe mínimo.

Plan gratuito con rentabilidad del 1,25% TAE.

App intuitiva con herramientas de control financiero.

Inconvenientes

El 2,27% TAE solo se obtiene con el plan Ultra de pago.

Indexa Capital: 1,50% TAE referenciada al tipo de depósito del BCE

Indexa Capital Indexa Capital Indexa Capital

La Cuenta Remunerada de Indexa Capital, abierta en A&G Banco, ofrece un 1,50% TAE (1,50% TIN) sin comisiones ni condiciones adicionales. Está vinculada al tipo de depósito del BCE, restando 0,5 puntos, por lo que evoluciona según los cambios de política monetaria. Puede contratarse desde 20.000€ y hasta 450.000€, con liquidación trimestral de intereses y cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos español hasta 100.000€ por titular.

Ventajas

Rentabilidad estable del 1,50% TAE .

. Sin comisiones ni permanencia.

Respaldo del FGD español.

Inconvenientes

Importe mínimo de 20.000 €.

No permite operativa diaria ni domiciliaciones.

Raisin: 3,33% TAE durante tres meses para nuevos clientes

Raisin Google Google

La Cuenta Bienvenida de Raisin ofrece una remuneración del 3,33% TAE durante tres meses, sin comisiones ni requisitos. Está disponible exclusivamente para nuevos clientes, desde 1€ y hasta 60.000€. Una vez finalizado el periodo promocional, el dinero puede transferirse a cualquiera de los más de 100 productos de ahorro de su plataforma. Los fondos se depositan en Raisin Bank AG y están protegidos por el fondo de garantía del país del banco colaborador. No se trata de una cuenta operativa, sino de una cuenta puente para acceder a los productos de ahorro de Raisin.

Ventajas

3,33% TAE durante 3 meses.

Sin comisiones ni permanencia.

Depósito desde 1€ hasta 60.000€.

Inconvenientes

Promoción limitada a tres meses.

Solo para nuevos clientes.

No es una cuenta con IBAN operativo.

Trade Republic: 2,02% TAE sin límites y con control diario

Trade Republic Trade Republic Trade Republic

La cuenta remunerada de Trade Republic ofrece una rentabilidad del 2,02% TAE desde tan solo 10€, sin límite máximo de saldo y sin necesidad de contratar productos adicionales. Los intereses se calculan cada día y se abonan mensualmente. El cliente puede ver en la app, en tiempo real, la rentabilidad generada. El dinero está siempre disponible y puede retirarse mediante transferencia gratuita o invertirse directamente desde la plataforma. Además, ofrece una tarjeta de débito sin comisiones que permite retirar efectivo a partir de 100€ y obtener un 1% de “saveback” en compras, reinvertible en el bróker.

Ventajas

2,02% TAE sin límite de saldo.

Intereses diarios y abono mensual.

Tarjeta gratuita con “saveback” del 1%.

Inconvenientes

Es necesario activar la remuneración desde la app.

Recargar con tarjeta tiene comisión del 1%.

Plataforma optimizada para uso móvil.

Qué tener en cuenta antes de contratar

No todo es el tipo de interés. Estos factores marcan la diferencia al elegir una buena cuenta remunerada:

Duración del tipo: algunas ofrecen el interés solo durante unos meses (como Raisin, con 3,33% durante tres) .

algunas ofrecen el interés solo durante unos meses (como Raisin, con . Límite remunerado: Sabadell, por ejemplo, solo paga por los primeros 20.000€.

Sabadell, por ejemplo, solo paga por los primeros 20.000€. Disponibilidad del dinero: en las siete del ranking puedes retirar cuando quieras, pero no siempre es así en otros productos.

en las siete del ranking puedes retirar cuando quieras, pero no siempre es así en otros productos. IBAN nacional o extranjero: si no es español, puede limitar domiciliaciones o uso diario.

si no es español, puede limitar domiciliaciones o uso diario. Fiscalidad : algunas entidades no retienen impuestos; deberás declararlos en el IRPF.

: algunas entidades no retienen impuestos; deberás declararlos en el IRPF. Costes extra: revisa si hay planes de pago, como en Revolut, cuyo tipo máximo exige abono mensual.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica que una cuenta no exija nómina?

Que no necesitas domiciliar tu sueldo para beneficiarte del interés. Puedes usarla solo como cuenta de ahorro.

¿Puedo abrir varias cuentas remuneradas?

Sí, la ley no lo impide. Puedes combinar varias para aprovechar diferentes tipos y promociones.

¿Son seguras todas estas cuentas?

Sí. Todas están respaldadas por fondos de garantía europeos, con cobertura de hasta 100.000 € por cliente y banco.

¿Cuándo se abonan los intereses?

Depende de la entidad: algunos los pagan cada día (Revolut), otros mensualmente (Sabadell, Trade Republic) y otros al final del periodo (Raisin).

¿Sirven como cuenta principal?

Sabadell, Revolut o Trade Republic permiten operar con normalidad. Raisin o Indexa están pensadas solo para ahorrar.

¿Hay que declararlas en la renta?

Sí. Todos los intereses obtenidos tributan. Si el banco no practica retención, deberás incluirlos en tu declaración anual.

Fuente: Kelisto.es a 08/10/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de las cuentas remuneradas con un TIN más elevado, que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado que sus ofertas aparezcan en este medio.