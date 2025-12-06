Difícil encontrar otro portátil con 32 GB de RAM y 1 TB tan barato: el 50% de descuento lo ha cambiado todo

Los portátiles con 32GB de RAM y 1TB SSD suelen pasar de los 900 euros incluso en gamas medias, así que este descuento del 50% en el Ninkear A15 Plus ha dejado a muchos con la ceja levantada. Ahora cuesta 453,32€ (antes 925€) y combina un Ryzen 7 5825U, una pantalla IPS de 15,6 pulgadas y una batería de 57Wh que aguanta una jornada ligera sin problemas. Para quienes estudian, teletrabajan o necesitan potencia sin dejarse medio sueldo, es una de las ofertas más llamativas del momento.

Un portátil pensado para trabajar cómodo: rendimiento sólido, pantalla agradable y ejemplos donde verdaderamente brilla

Ninkear A15 PLUS Google Google

La clave de este modelo es que responde muy bien en esas tareas que hacemos cada día, pero también en las que exigen un poco más. Con el Ryzen 7 5825U (8 núcleos, 16 hilos y turbo a 4,3 GHz), puedes tener abiertas presentaciones, vídeos de YouTube, varias pestañas del navegador y un editor de fotos sin que el sistema empiece a arrastrarse. Para edición ligera, herramientas de arquitectura o programación universitaria, va más que sobrado.

Los 32GB de RAM DDR4 hacen que la multitarea sea fluida incluso con aplicaciones pesadas. Y el 1TB PCIe SSD permite almacenar proyectos grandes, bibliotecas fotográficas o juegos sin preocuparte por el espacio. Si vienes de un portátil antiguo con disco duro, el salto en velocidad al abrir archivos o arrancar Windows es enorme.

La pantalla IPS FHD de 15,6” ofrece buen color, contraste y un brillo cómodo para trabajar muchas horas sin que la vista se resienta. No es una pantalla de gama profesional, pero sí muy agradable para ofimática, series, videollamadas o diseño básico. Su tamaño también es ideal para quienes necesitan dividir la pantalla o trabajar con varias ventanas a la vez.

En uso diario se agradece que pese solo 1,77 kg y que el grosor se quede en 18 mm, lo que facilita llevarlo en una mochila. Además, incluye lector de huellas dactilares, puertos suficientes (USB, HDMI, USB-C funcional, jack y micro SD) y un conjunto de accesorios útil: ratón, alfombrilla y pegatinas de teclado en varios idiomas.

La batería de 57Wh ofrece una autonomía razonable: para uso mixto (web, documentos, brillo medio), aguanta la mayor parte de la jornada; para tareas más pesadas, como vídeo o software exigente, bajará antes, pero sigue siendo suficiente para trabajar lejos del cargador durante un buen rato.

Un portátil muy completo para quien quiere potencia real sin pagar precio de gama alta

Es de esos equipos que sorprenden porque ofrecen más de lo que cuestan: mucha RAM, almacenamiento amplio y un procesador serio a un precio que normalmente no ves en esta categoría. Para el día a día, estudios o teletrabajo, es una compra que encaja sin pensarlo demasiado.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.