El dispositivo clínicamente probado que mejora la salud de encías y llega donde el cepillo no alcanza

Cepillarse los dientes ya no es suficiente si lo que quieres es una salud bucodental de verdad. El irrigador dental Waterpik Ultra ha revolucionado la manera en la que cuidamos nuestras encías y dientes. Su sistema de agua a presión elimina la placa en zonas a las que el cepillo nunca llega, masajea las encías y ofrece una sensación de limpieza profesional en casa. Por eso se ha convertido en uno de los productos más vendidos en Amazon para quienes buscan una alternativa real al hilo dental.

Limpieza profunda y eficaz desde el primer uso

El Waterpik Ultra es hasta 50 % más eficaz que el hilo dental tradicional y elimina hasta el 99,9 % de la placa acumulada. Gracias a su chorro de agua a presión, limpia entre los dientes y por debajo de la línea de las encías, allí donde un cepillo nunca podría. Es perfecto para quienes llevan brackets, implantes, coronas o puentes, ya que ofrece una limpieza segura, suave y completa en cada uso.

Tecnología avanzada para cuidar tus encías

Su eficacia no se limita a la limpieza: también, favoreciendo la circulación y contribuyendo a unas encías más fuertes y saludables. Con, puedes personalizar la intensidad para adaptarla a tus necesidades, desde un masaje suave hasta una limpieza más potente. El depósito depermite más de 90 segundos de uso continuo sin necesidad de recarga, ideal para una rutina completa de higiene.

Este irrigador dental de sobremesa incluye 7 boquillas intercambiables, lo que lo convierte en una herramienta versátil para toda la familia. Su precio original era de 99,99 €, pero ahora está disponible en Amazon por solo 69,99 €. Eso supone un 30 % de descuento y un ahorro de 30 € en un dispositivo clínicamente probado que marca la diferencia en tu rutina diaria.

