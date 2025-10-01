Streaming
Todo lo que llega a Movistar Plus+ en octubre: cine de estreno, series exclusivas y el mejor deporte
Un mes para quedarse en casa sin remordimientos
Octubre arranca fuerte en Movistar Plus+. Por 9,99 € al mes, la plataforma se convierte en un refugio contra la rutina con estrenos diarios de cine, series que marcan tendencia, documentales de impacto y el mejor deporte en directo. Un menú variado que combina Hollywood, ficción española y grandes competiciones para que cada día del mes tengas algo nuevo que ver.
Estrenos de cine cada semana
Movistar Plus+ mantiene su promesa de un estreno de cine al día. Entre los títulos más esperados de octubre destacan:
- Los Tortuga – 2 de octubre
- Paddington: Aventura en la selva – 3 de octubre
- La buena suerte – 6 de octubre
- Lee Miller – 10 de octubre
- Miss Carbón – 12 de octubre
- Looney Tunes: El día que la Tierra explotó – 15 de octubre
- Rivales – 17 de octubre
- Kung Fu Panda 4 – 29 de octubre
- The Monkey – 31 de octubre
Un calendario de estrenos que combina comedia, animación familiar, thrillers y películas premiadas para todos los públicos.
Series que marcan el mes
Octubre también es un mes clave para los seriéfilos. Movistar Plus+ refuerza su catálogo con:
- El Centro – 9 de octubre. Thriller sobre el CNI con Juan Diego Botto.
- La última llamada – 16 de octubre. Documental que reúne por primera vez a Aznar, Zapatero, González y Rajoy.
- Mentes brillantes (T2) – 15 de octubre. Regresa Zachary Quinto en este drama médico único.
- Mix Tape – 25 de octubre. Miniserie romántica con Teresa Palmer y Jim Sturgess, atravesada por la música de los 80.
- Doc (T2) – 29 de octubre. La doctora Amy afronta nuevos dilemas médicos y personales.
- Billy el Niño (T3 y final) – 31 de octubre. La última temporada del forajido más legendario del Oeste.
- Outlander: sangre de mi sangre – Final de temporada el 11 de octubre.
Documentales de estreno
Para quienes buscan historias reales, octubre viene cargado:
- El perfume de Irak – 8 de octubre
- Exorcismo: The Transgressive Legacy of 'Clasificada S' – 4 de octubre
- Once Upon a Time Michel Legrand – 11 de octubre
- Traslados – 13 de octubre
- Doñana – 19 de octubre
- Ucrania, resistencia y esperanza – 23 de octubre
- Crónica negra de la Antigua Grecia – 25 de octubre
- James Dean: un icono eterno – 27 de octubre
Deporte en directo: Champions, Liga y mucho más
El fútbol vuelve a ser el plato fuerte, con jornadas decisivas en Champions y LaLiga:
- 1 de octubre: Barça – PSG (Champions League)
- 5 de octubre: Celta – Atlético de Madrid (LaLiga)
- 19 de octubre: Getafe – Real Madrid (LaLiga)
- 22 de octubre: Real Madrid – Juventus (Champions League)
- 25 de octubre: Valencia – Villarreal (LaLiga)
Además, los grandes torneos de tenis (ATP 500 Pekín, Masters 1000 Shanghái), Euroliga de baloncesto, rugby, golf, pádel y NFL completan la oferta deportiva.
Todo lo que incluye Movistar Plus+
Por 9,99 € al mes, la suscripción a Movistar Plus+ no se limita a series y cine:
- Un estreno de cine al día
- Series originales y grandes producciones internacionales
- 1 partido de LALIGA EA SPORTS cada jornada y LALIGA Hypermotion al completo
- El mejor partido de Champions y Premier League por semana
- Euroliga, tenis, rugby, pádel, NFL y golf
- Más de 80 canales temáticos y en abierto
- Dos reproducciones simultáneas, descargas offline y control del directo
Octubre, un mes clave para engancharse
Entre el final de Outlander: sangre de mi sangre, el estreno de Mix Tape, los nuevos episodios de Doc y un calendario de cine diario que culmina con The Monkey, octubre en Movistar Plus+ es pura adicción televisiva. Y si lo tuyo es el deporte, la Champions y LaLiga ponen la guinda a un mes que invita a quedarse en casa con el mando en la mano.
