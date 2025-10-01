Todo lo que llega a Movistar Plus+ en octubre: cine de estreno, series exclusivas y el mejor deporte

Octubre arranca fuerte en Movistar Plus+. Por 9,99 € al mes, la plataforma se convierte en un refugio contra la rutina con estrenos diarios de cine, series que marcan tendencia, documentales de impacto y el mejor deporte en directo. Un menú variado que combina Hollywood, ficción española y grandes competiciones para que cada día del mes tengas algo nuevo que ver.

Estrenos de cine cada semana

Rivales en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Movistar Plus+ mantiene su promesa de un estreno de cine al día. Entre los títulos más esperados de octubre destacan:

Los Tortuga – 2 de octubre

– 2 de octubre Paddington: Aventura en la selva – 3 de octubre

– 3 de octubre La buena suerte – 6 de octubre

– 6 de octubre Lee Miller – 10 de octubre

– 10 de octubre Miss Carbón – 12 de octubre

– 12 de octubre Looney Tunes: El día que la Tierra explotó – 15 de octubre

– 15 de octubre Rivales – 17 de octubre

– 17 de octubre Kung Fu Panda 4 – 29 de octubre

– 29 de octubre The Monkey – 31 de octubre

Un calendario de estrenos que combina comedia, animación familiar, thrillers y películas premiadas para todos los públicos.

Series que marcan el mes

Billy el Niño en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Octubre también es un mes clave para los seriéfilos. Movistar Plus+ refuerza su catálogo con:

El Centro – 9 de octubre. Thriller sobre el CNI con Juan Diego Botto.

– 9 de octubre. Thriller sobre el CNI con Juan Diego Botto. La última llamada – 16 de octubre. Documental que reúne por primera vez a Aznar, Zapatero, González y Rajoy.

– 16 de octubre. Documental que reúne por primera vez a Aznar, Zapatero, González y Rajoy. Mentes brillantes (T2) – 15 de octubre. Regresa Zachary Quinto en este drama médico único.

– 15 de octubre. Regresa Zachary Quinto en este drama médico único. Mix Tape – 25 de octubre. Miniserie romántica con Teresa Palmer y Jim Sturgess, atravesada por la música de los 80.

– 25 de octubre. Miniserie romántica con Teresa Palmer y Jim Sturgess, atravesada por la música de los 80. Doc (T2) – 29 de octubre. La doctora Amy afronta nuevos dilemas médicos y personales.

– 29 de octubre. La doctora Amy afronta nuevos dilemas médicos y personales. Billy el Niño (T3 y final) – 31 de octubre. La última temporada del forajido más legendario del Oeste.

– 31 de octubre. La última temporada del forajido más legendario del Oeste. Outlander: sangre de mi sangre – Final de temporada el 11 de octubre.

Documentales de estreno

Mariano Rajoy Google Google

Para quienes buscan historias reales, octubre viene cargado:

El perfume de Irak – 8 de octubre

– 8 de octubre Exorcismo: The Transgressive Legacy of 'Clasificada S' – 4 de octubre

– 4 de octubre Once Upon a Time Michel Legrand – 11 de octubre

– 11 de octubre Traslados – 13 de octubre

– 13 de octubre Doñana – 19 de octubre

– 19 de octubre Ucrania, resistencia y esperanza – 23 de octubre

– 23 de octubre Crónica negra de la Antigua Grecia – 25 de octubre

– 25 de octubre James Dean: un icono eterno – 27 de octubre

Deporte en directo: Champions, Liga y mucho más

Real Madrid Google Google

El fútbol vuelve a ser el plato fuerte, con jornadas decisivas en Champions y LaLiga:

1 de octubre: Barça – PSG (Champions League)

5 de octubre: Celta – Atlético de Madrid (LaLiga)

19 de octubre: Getafe – Real Madrid (LaLiga)

22 de octubre: Real Madrid – Juventus (Champions League)

25 de octubre: Valencia – Villarreal (LaLiga)

Además, los grandes torneos de tenis (ATP 500 Pekín, Masters 1000 Shanghái), Euroliga de baloncesto, rugby, golf, pádel y NFL completan la oferta deportiva.

Todo lo que incluye Movistar Plus+

Por 9,99 € al mes, la suscripción a Movistar Plus+ no se limita a series y cine:

Un estreno de cine al día

Series originales y grandes producciones internacionales

originales y grandes producciones internacionales 1 partido de LALIGA EA SPORTS cada jornada y LALIGA Hypermotion al completo

El mejor partido de Champions y Premier League por semana

de y Euroliga, tenis, rugby, pádel, NFL y golf

Más de 80 canales temáticos y en abierto

temáticos y en abierto Dos reproducciones simultáneas, descargas offline y control del directo

Octubre, un mes clave para engancharse

Entre el final de Outlander: sangre de mi sangre, el estreno de Mix Tape, los nuevos episodios de Doc y un calendario de cine diario que culmina con The Monkey, octubre en Movistar Plus+ es pura adicción televisiva. Y si lo tuyo es el deporte, la Champions y LaLiga ponen la guinda a un mes que invita a quedarse en casa con el mando en la mano.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.