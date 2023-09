Esta plancha del pelo con un 96% de opiniones positivas tiene un 28% de descuento

Con un 96% de valoraciones positivas y una nota media de 4,6 sobre 5, la plancha de pelo más exitosa de ghd lleva un tiempo convertida en un éxito de ventas. Ahora es, además, un chollo para no dejar escapar gracias a un súper descuento del 28%. La oferta la hemos encontrado en Amazon, pero no se sabe cuánto durará.

La plancha ghd original está equipada con la llamada tecnología single-zone, que ofrece un resultado liso, suave y brillante en el cabello.

Esta recomendada para el uso diario, y gracias a su barril redondeado se generan ondas suaves, rizos llenos de vitalidad o looks lisos y brillantes.

Plancha del pelo ghd rebajada De Compras La Razón

Gracias las placas cerámicas de última generación con recubrimiento gloss marca de la casa, que estilizan el pelo a la temperatura óptima de peinado de 185ºC, se mejoran los resultados y el deslizado por el pelo es mucho más natural y eficaz.

“La mejor plancha de pelo que he tenido, deja el pelo súper liso de una sola pasada con lo cual tardo nada en alisarme el pelo. Ahora no me da pereza ninguna ir bien peinada porque me deja el pelo como si hubiera salido de la peluquería”, se puede leer en una de las últimas reseñas que han dejado los clientes.

“Ya tuve una gdh hace años, pero esta nueva versión es aún mejor que la anterior. El pelo queda liso, pulido, brillante y protegido del calor. ¡Ha sido una gran adquisición!”, añade otra compradora.

“Hay un antes y un después de esta plancha. No volveré a comprar otra que no sea de esta marca”, sentencia otro de los comentarios.