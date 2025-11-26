Las gafas con IA y cámara HD que están usando quienes quieren grabar sin gastarse lo de unas Ray-Ban Meta

Las nuevas gafas inteligentes que han arrasado en AliExpress tienen un enfoque muy claro: dar funciones “de futurito” sin que tengas que dejar medio sueldo en ello. Son ligeras, discretas, tienen cámara HD, audio integrado y funciones de IA que sorprenden por lo útiles que resultan en el día a día. Y sí, por si te lo preguntas, durante el Black Friday pueden quedarse en un precio ridículo gracias al código ESBF06.

Unas gafas que hacen más de lo que parecen… sin parecer nada raro

Gafas IA AliExpress AliExpress

Estas M01C entran por los ojos precisamente porque no llaman la atención. No tienen ese aspecto tecnológico exagerado que se ve en otros modelos, pero aun así esconden una cámara HD de 1080p, estabilización y un chip secundario dedicado a procesar imágenes. Para grabar un paseo, capturar cosas que quieres recordar o incluso para quienes crean contenido rápido, son más que suficientes.

El audio es otro punto fuerte, y aquí sorprenden. Los altavoces integrados ofrecen un sonido claro y equilibrado que no se queda en “calidad de auricular barato”. Y lo mejor: puedes escuchar música o responder llamadas sin aislarte del entorno, algo que para la calle o para deporte es una bendición. El doble micrófono con ENC reduce ruido y hace que te escuchen mejor de lo que esperas en un dispositivo así.

La parte más inesperada está en la IA integrada. Puedes pedir traducciones sobre la marcha, hacer preguntas rápidas como si llevaras un asistente en miniatura y usar reconocimiento de objetos para identificar cosas que ves delante. Son funciones que normalmente asociarías a dispositivos más caros, pero aquí están bien implementadas y sin complicaciones.

La autonomía no es eterna, pero suficiente: unas cuatro horas reales de uso continuo y carga completa en hora y media. Para una salida, un entreno, un viaje corto o simplemente para usarlas como “gafas listas” durante el día, cumplen de sobra. Y la conexión Bluetooth es estable, sin cortes raros ni latencias exageradas al ver vídeo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.