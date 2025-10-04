El homenaje de Pagani al Rolex más icónico entre actores y futbolistas, a precio mínimo histórico

Hay piezas que trascienden el mundo de la relojería y se convierten en símbolos culturales. El GMT de Rolex, usado por actores de Hollywood y futbolistas de élite, es uno de ellos. No todos pueden permitirse un reloj de varios miles de euros, pero marcas como Pagani Design han sabido reinterpretar su estética con modelos asequibles. El Pagani 1662 V2, que ahora se puede conseguir a 45€ aplicando el código ESCD07, es un ejemplo claro: mantiene detalles de diseño icónicos, materiales duraderos y un movimiento automático que lo acerca más a la relojería clásica que al simple accesorio.

Qué ofrece este modelo frente a otros relojes de su rango

PAGANI DESIGN PAGANI DESIGN PAGANI DESIGN

Lo primero que destaca es el bisel cerámico de 120 clics, resistente y con buen tacto al girar, un detalle que normalmente no se encuentra en relojes de este precio. A esto se suma un cristal de zafiro sintético, con una dureza que lo hace mucho más resistente a arañazos que el cristal mineral estándar.

El movimiento automático GMT aprovecha la energía del propio movimiento de la muñeca, sin necesidad de pilas, lo que lo convierte en una pieza funcional y con cierto encanto mecánico. Las agujas luminiscentes permiten consultar la hora en ambientes oscuros y la resistencia al agua de hasta 100 metros lo hace adecuado para nadar o practicar snorkel sin preocupaciones.

Quién puede sacarle partido a este homenaje accesible

Este reloj encaja con quienes disfrutan de la estética de los grandes iconos de la relojería pero no quieren —o no pueden— invertir en un original. Es un buen compañero tanto para el día a día como para actividades al aire libre, y resulta también una idea de regalo acertada por la mezcla de diseño elegante y resistencia.

Además, la garantía de dos años y la posibilidad de reemplazo en 90 días aportan un extra de tranquilidad a la compra, algo poco habitual en este rango de precios. Por eso, muchos aficionados lo ven como una forma de acercarse a la estética de un clásico sin tener que gastar una fortuna.

El resultado es claro: un reloj con guiños a la relojería más exclusiva, con buenos materiales y a un precio que ahora mismo está en mínimos. Difícil no tentarse con un “homenaje” tan conseguido.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.