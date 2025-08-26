El iPhone 16e cae a su precio más bajo justo cuando quedan dos semanas para la presentación del iPhone 17

Justo cuando Apple calienta motores para presentar los nuevos iPhone 17 —el evento está previsto para el 9 de septiembre—, uno de los modelos más equilibrados y recientes, el iPhone 16e, ha bajado un 17 % en Amazon. Un recorte poco habitual en un modelo de solo unos meses, que además está preparado para integrar Apple Intelligence gracias a su chip A18 y su autonomía mejorada.

Un iPhone que aguanta el ritmo y que viene preparado para lo que viene

iPhone 16e Amazon Amazon

Este tipo de rebajas no suelen coincidir con modelos tan recientes, pero el contexto lo explica: con los nuevos iPhone 17 en el horizonte, es lógico que empiecen los ajustes de precios. La cuestión es que este modelo, el 16e, tiene mucho futuro por delante. Integra el chip A18, el primero optimizado para funciones de inteligencia personal, y se espera que reciba varias generaciones de iOS sin pestañear.

La autonomía también da que hablar: hasta 26 horas de reproducción de vídeo, una cifra récord en un iPhone con pantalla de 6,1 pulgadas. Y si eres de los que hacen muchas fotos con el móvil, este viene con una cámara Fusion de 48 Mpx que no necesita filtros para impresionar. Las imágenes salen nítidas, con buen color, incluso en condiciones que antes requerían retoque. Además, el zoom x2 con calidad óptica y la cámara frontal de 12 Mpx lo convierten en una opción muy sólida para quien busca un móvil duradero, con buena cámara y fluidez real en el día a día.

¿Merece la pena comprarlo ahora o esperar al iPhone 17?

Es la pregunta típica, y tiene sentido. Pero si lo piensas, este tipo de bajadas no suelen repetirse justo en el modelo que se va a mantener como alternativa oficial tras la llegada del nuevo. Apple rara vez baja tanto un producto que seguirá en catálogo.

Además, la versión de 128 GB suele ser la más buscada, y encontrarla a 589 euros es inusual, especialmente si buscas un iPhone preparado para el ecosistema Apple Intelligence. Si no necesitas lo último de lo último, pero sí un móvil solvente, rápido y con batería para todo el día, este encaja bien. Y si vienes de modelos como el iPhone X, XR, 11 o 12, notarás el cambio enseguida: mejor pantalla OLED, más duración, cámaras más versátiles y un rendimiento que no se resiente con el tiempo.

Este modelo también es ideal para regalar: combina potencia y duración con la seguridad de estar en el ecosistema Apple sin pagar el precio de salida de un gama alta recién lanzado.

Hay quien espera siempre lo último, y hay quien prefiere aprovechar el momento justo. Si estás en ese segundo grupo, esta bajada del iPhone 16e es de las que merece tener en cuenta.

