Llega a España el láser contra los hongos de las uñas que ya usan en Estados Unidos

Los hongos en las uñas, tanto de los pies como de las manos, son un problema bastante más común de lo que parece no solo desde el punto de vista sanitario, sino también estético. Ese incómodo color amarillento en los dedos, que parece no quitarse nunca, no es desde luego algo agradable de ver.

El nombre científico de esta infección es onicomicosis, y es básicamente una alteración producida por la invasión de hongos patógenos o saprofitos en la estructura de las uñas. Está detrás de entre un 30 y un 50% de los trastornos en esta parte del cuerpo, y es la principal causa de enfermedad de la uña en los países desarrollados, según el portal científico Elsevier.

Tanto en su formación como en su desarrollo influye mucho el estado inmunológico de la persona, y la infección puede provenir de la propia uña o de otra infección por hongos en otras localizaciones.

En los últimos años esta enfermedad es cada vez más frecuente por el uso, en el caso de los pies, de zapatos cerrados, especialmente zapatillas. Algunos estudios calculan que está presente en cerca del 10% de la población.

Los tratamientos para acabar con estos hongos suelen ser laboriosos y, a la larga, costosos. Uno de los más novedosos y eficaces está basado en una terapia láser. Su nombre es Fungus Therapy Proy, después de haber triunfado en Estados Unidos tanto en afecciones leves como crónicas, llega ahora a España.

Y lo hace, además, con una promoción de lanzamiento con un 50% de descuento.

¿Cómo funciona el láser contra los hongos de las uñas?

La luz láser penetra en las uñas infectadas y actúa directamente sobre los hongos, lo que permite en primer lugar un alivio en la infección y de los picores y después de unas pocas sesiones una reducción gradual del problema hasta su desaparición.

Basta con colocar el dispositivo en la uña afectada y presionar un botón. La luz comenzará a parpadear y el dispositivo emitirá una luz azul visible. Después de 7 minutos se apagará automáticamente. Eso es lo que dura cada sesión.

El tratamiento es totalmente indoloro y el aparato ocupa tan poco espacio que puede llevarse en un bolso o en un bolsillo, de forma discreta, y utilizarse en cualquier lugar fuera de casa.

Una de las claves de su éxito es que no solo trata la uña infectada, sino que también ayuda a reducir la infección en el área gracias a su luz azul. Es igualmente eficaz para las uñas de las manos como las de los pies.

El pequeño dispositivo se carga desde un enchufe USB para facilitar entre otras cosas que pueda utilizarse en cualquier lugar.

El láser se lleva utilizando desde hace mucho tiempo y los resultados obtenidos han demostrado ser eficaces y fiables para muchos tipos de afecciones, tanto leves como crónicas.

¿Qué efectos produce este tratamiento contra los hongos de las uñas?

Fungus Therapy Pro ataca los hongos de las uñas de forma no invasiva y ayuda no solo a combatir la infección actual, sino a combatir futuros episodios similares.

Entre otras cosas, consigue reducir el color amarillo de las uñas dañadas para volverlas sanas y brillantes.