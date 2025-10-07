Lo más vendido el primer día de la Fiesta de Ofertas Prime 2025: hasta un 76% de descuento en Bosch, Philips, Puma y más

El primer día de la Fiesta de Ofertas Prime 2025 ha dejado claro un patrón: triunfa lo que ahorra tiempo, simplifica rutinas o aguanta batalla. Desde una IPL con refrigeración a 8 °C hasta un taladro compacto para arreglar la casa, pasando por zapatillas urbanas o una plancha ligera que quita arrugas sin drama. No son compras impulsivas: son piezas prácticas con ese punto de “me lo pongo/uso cada día”.

Depiladora IPL 21J con refrigeración – para olvidarte de la cera en media temporada

Depiladora IPL 21J Amazon Amazon

La clave está en su refrigeración a 8 °C, que minimiza la irritación y hace la sesión mucho más cómoda. Ofrece 9 niveles de energía con potencia máxima de 21 J y trabaja en el rango 600–1200 nm, apoyándose en luz roja para mejorar la eficacia. Incorpora modo automático (ideal para piernas, brazos o espalda), una pantalla táctil LCD clara y seguro por contacto: solo dispara sobre la piel.

Bosch Professional GSB 13 RE – el taladro compacto de “lo arreglo yo”

Bosch Professional GSB Amazon Amazon

Es el percutor ligero (solo 1,8 kg) que no se anda con rodeos: 600 W, 0–2800 rpm y perforación en hormigón hasta 13 mm. Concebido para hormigón, piedra y mampostería, destaca por su carcasa compacta y agarre cómodo. Viene con tope de profundidad (210 mm) y portabrocas rápido de 13 mm. La típica herramienta que te saca del apuro y rinde como un profesional en casa.

JACK & JONES Jjiglenn Slim – el vaquero cómodo que estiliza sin apretar

Jack jones pantalón de hombre Amazon Amazon

El slim fit que funciona con todo. Te llevas un denim elástico que mantiene la forma, un corte ajustado que estiliza la pierna y un acabado limpio y versátil para combinar con camisetas, sudaderas o camisa. Si buscas un vaquero de uso diario, equilibrado entre comodidad y estética, este es el comodín.

L’Oréal Men Expert Stop Arrugas – tu crema “mañana y noche” sin complicaciones

L’Oréal Men Expert Amazon Amazon

Hidratante antiedad pensada para uso diario, con textura fluida (ni pegajosa ni grasa). Su extracto de Boswellia ayuda a reducir arrugas y calmar la piel; en 4 semanas promete un rostro más descansado. Úsala mañana y noche sobre la piel limpia (sirve también después del afeitado). Dispensador práctico y testada dermatológicamente.

Smart Tracker (pack 3) – chao al “¿dónde están mis llaves?”

Smart Tracker (pack 3) Amazon Amazon

Tres localizadorescompatibles conque se sincronizan fácilmente ypara encontrar lo que pierdes. Funcionan con, y muestran la ubicación exacta desde el móvil. Su diseñoenlos hace discretos, ideales para viaje o uso diario. Uno de esos gadgets que parecen pequeños… hasta que los necesitas.

Philips Serie 2000 – la plancha ligera que quita arrugas sin pelearse contigo

Philips Serie 2000 Amazon Amazon

Entrega 2000 W con hasta 25 g/min de vapor continuo para arrugas rápidas. Tienes 4 ajustes de vapor según tejido, suela cerámica que desliza suave y depósito de 250 ml para sesiones más largas. Pesa menos de 1 kg, así que no cansa. La función Calc Clean ayuda a eliminar la cal y mantener el rendimiento con agua del grifo.

Samsung Galaxy Watch7 4G LTE – el reloj que entiende cómo te sientes

Samsung Galaxy Watch7 Amazon Amazon

El smartwatch de Samsung más avanzado hasta ahora. Su función Energy Score mide tu nivel de energía diario según sueño, actividad y ritmo cardíaco, y te sugiere cuándo entrenar o descansar. Con Sleep Tracking, analiza las fases del sueño y ofrece un Sleep Coaching personalizado. Detecta más de 100 tipos de ejercicio, incluso actividades acuáticas con su modo Water Lock. El procesador 3 nm mejora la velocidad y autonomía, convirtiéndolo en un asistente real de salud y bienestar.

Faszin Plancha de Pelo Titanio – para un acabado de peluquería en casa

Faszin Plancha de Pelo Amazon Amazon

Una herramienta profesional pensada para cabello largo, grueso o rizado. Su placa extragrande (42 mm) cubre más superficie y reduce el tiempo de alisado. Con 11 niveles de temperatura (130–230 °C) y calentamiento en 30 s, se adapta a cada tipo de melena.

Los 10 millones de iones negativos reducen el encrespamiento y aumentan el brillo. La placa flotante 3D y el cable giratorio de 360° facilitan el peinado. Además, tiene apagado automático, voltaje universal y bloqueo de seguridad. Una inversión que marca la diferencia desde el primer uso.

PUMA Smash V2 – las zapatillas que siempre funcionan

PUMA Smash V2 Amazon Amazon

Inspiradas en el tenis clásico, las Puma Smash V2 combinan comodidad y estilo urbano. Su empeine de ante suave aporta un tacto premium, mientras la suela de goma ofrece agarre y estabilidad. El icónico Formstrip lateral y el logo en la lengüeta las hacen reconocibles a distancia. Ideales para el día a día: ligeras, cómodas y con ese diseño atemporal que combina con todo, de los jeans a la ropa deportiva.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.