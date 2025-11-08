Mitad de precio y cámaras de lujo: el gama media que da la sorpresa antes del Black Friday

Si estabas esperando al Black Friday para renovar móvil, puede que no haga falta llegar tan lejos. El Nubia Z70 Ultra acaba de caer hasta los 448€ en AliExpress (antes 780,85€) con envío desde España y dos años de garantía oficial, y muchos en la comunidad tech ya lo consideran el chollo inesperado del mes. No es solo un gama media con buen precio: es un smartphone con prestaciones que rozan la gama alta, pero sin el coste de uno.

Potencia y cámaras dignas de un tope de gama

Nubia Z70 Ultra Google Google

Lo primero que sorprende del Z70 Ultra es su diseño novedoso y profesional, con líneas limpias y un acabado que recuerda a modelos premium. En mano se siente sólido y equilibrado, y su pantalla AMOLED de 6,85 pulgadas a 144Hz no solo es fluida: también alcanza 2.000 nits de brillo, lo que significa que se ve perfectamente incluso bajo el sol.

Pero el verdadero protagonista está dentro. Nubia ha incluido el Snapdragon 8 Ultra, uno de los chips más potentes del mercado, acompañado de hasta 24GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. En palabras simples: va rápido, muy rápido. Abrir varias apps, editar vídeos o jugar en alta calidad no supone ningún esfuerzo para este teléfono.

Y si hablamos de fotografía, la marca ha ido mucho más allá de lo que suele ofrecerse por este precio. Su sistema triple combina un sensor principal Sony IMX906 de 50MP con apertura variable, un gran angular de 50MP con macro y un teleobjetivo periscópico de 64MP que permite acercar sin perder detalle. Todo ello respaldado por IA y estabilización óptica (OIS).

Fotos nítidas, retratos realistas y vídeos que aguantan perfectamente la comparación con móviles de más de 1.000 euros.

Pensado para durar y resistirlo todo

La batería tampoco se queda corta: 6.150mAh con carga rápida de 80W que llena el 100% en apenas media hora. Además, el Z70 Ultra cuenta con certificación IP68 e IP69, lo que significa que resiste tanto el polvo como el agua, incluso a presión. Pocos móviles pueden presumir de eso.

Detalles como el botón de obturador físico, el control remoto por infrarrojos o la compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 terminan de dejar claro que Nubia no ha escatimado en nada. Y todo, sin olvidar el toque práctico: envío desde España o Francia, impuestos incluidos y garantía oficial de dos años, algo que da mucha confianza en compras online.

Por menos de 470 euros, el Nubia Z70 Ultra ofrece rendimiento de flagship, diseño premium y cámaras que sorprenden hasta a los más exigentes. Una de esas ofertas que marcan la diferencia entre comprar por impulso y acertar a tiempo.

