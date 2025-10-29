Movistar Plus+ tiene el pack perfecto para compartir en casa este Halloween por solo 9,99€/mes

Llega esa época del año en la que apetece quedarse en casa. La manta, las luces bajas, el olor a palomitas… y la eterna pregunta: “¿qué ponemos?”. Mientras uno busca películas de miedo, otro quiere ver el partido, alguien propone una serie nueva y los más pequeños piden dibujos.

Con Movistar Plus+ no hay discusión: por solo 9,99€/mes, todos pueden tener su momento favorito sin cambiar de plataforma. Más de 80 canales en directo, estrenos de cine cada día, series exclusivas, documentales, música y deporte en directo convierten esta suscripción en el plan más completo y versátil para disfrutar en casa.

El pack que gusta a todos (y evita discusiones)

Por menos de 10 euros al mes, Movistar Plus+ tiene algo que Netflix y Prime Video no pueden ofrecer Google Google

Cada familia tiene sus gustos… y sus batallas por el mando. Pero con Movistar Plus+, no hace falta elegir.

Los niños tienen canales infantiles, los adultos encuentran los últimos estrenos, los amantes del entretenimiento tienen sus programas favoritos y los mayores pueden seguir viendo los canales de siempre, ahora bajo demanda.

Todo en un mismo sitio, sin complicaciones, sin anuncios y sin tener que pagar de más.

Además, la plataforma permite dos reproducciones simultáneas, así que mientras unos disfrutan de una serie en la tele, otros pueden ver una película o un partido desde el móvil, la tablet o el ordenador.

El fútbol, el gran clásico del fin de semana

Fútbol en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Si hay algo que sigue uniendo a las familias españolas frente al televisor, es el fútbol. Y Movistar Plus+ mantiene esa tradición con un toque moderno: por solo 9,99 €, los abonados pueden ver un partido de LALIGA EA SPORTS por jornada, toda LALIGA HYPERMOTION, además de los mejores duelos de Champions y Premier League.

El deporte en directo vuelve a ser lo que era: un motivo para reunirse, comentar jugadas, celebrar goles… y convertir el salón en el estadio.

Ver juntos o por separado: cada uno a su ritmo

Hay noches de peli en familia, y otras de sofá individual con auriculares. Por eso, Movistar Plus+ se adapta a cada momento: puedes pausar, retroceder o grabar para verlo después, y también descargar tus contenidos para disfrutarlos sin conexión cuando no hay WiFi.

Porque ver juntos no siempre significa ver lo mismo, pero sí compartir el mismo espacio. Y eso, en tiempos de tantas pantallas, vale mucho más que 9,99€.

Un plan sin sustos, ni trucos

En Halloween sobran las sorpresas. Por eso, Movistar Plus+ apuesta por la transparencia: un único precio, 9,99€/mes, sin permanencia y con activación inmediata, tanto si eres cliente del operador como si no.

Cine, series, deporte, documentales y canales temáticos: todo lo que antes estaba repartido entre varias plataformas, ahora vive bajo el mismo techo. Este otoño, el mejor plan no está fuera. Está en casa. Y cuesta menos de lo que imaginas.

