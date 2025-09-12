De 1.599 a 949 euros esta monstruosa smart TV OLED de LG con Dolby Atmos, HDMI 2.1 y 5 años de actualizaciones

Cuando hablamos de smart TVs, está claro que la mejor calidad de imagen hoy en día la ofrecen los modelos con pantalla OLED. Dentro de esta categoría hay muchas opciones, pero pocas como la LG OLED48C54LA, sobre todo ahora que tiene un descuento impresionante por tiempo limitado.

Esta televisión LG pertenece a la gama alta de 2025 y, aunque se lanzó de manera oficial hace unos meses por un precio recomendado de 1.599 euros, ahora tiene un bestial descuento de 650 euros que la deja por unos ajustados 949 euros en Amazon, su precio más bajo hasta la fecha. Eso sí, se trata de una oferta flash, por lo que tendrás que darte prisa si quieres hacerte con este chollo. Igualmente, en la tienda oficial de la marca también está con una suculenta rebaja y en PcComponentes por unos 1.099 euros.

Compra la nueva televisión LG OLED48C54LA a precio mínimo

La LG OLED48C54LA es probablemente una de las mejores televisiones de nueva gama que puedes encontrar a día de hoy, y no es para menos. Más allá de tener un diseño ultrafino, elegante y sin apenas biseles para mejorar la inmersión al ver contenido, nos encontramos con un panel OLED evo de 48 pulgadas que nos garantiza unos negros puros, colores vibrantes, un alto nivel de brillo y un contraste espectacular (superando así a la tecnología OLED estándar que usan otros modelos).

Si entramos en más detalle, nos ofrece una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico: Dolby Vision, HDR10 y HLG. Esto últimos nos asegura una mejor experiencia a la hora de ver series, películas o documentales en las principales plataformas de streaming como Netflix. Sin dejar de lado que es una televisión perfecta para gaming, ya que tiene soporte para G-Sync, FreeSync Premium y VRR con el fin de incrementar la tasa de refresco hasta los 144 Hz.

A esto debemos sumarle un apartado de sonido muy completo, pues incorpora un sistema de 2.2 canales (dos altavoces y dos subwoofer) que no solo es capaz de alcanzar una potencia máxima de 40 W, sino que también admite un audio envolvente Dolby Atmos que generar un efecto envolvente sorprendente. Mientras que en su interior lleva instalado un procesador 4K α9 Gen 8que se apoya en la inteligencia artificial para optimizar la imagen y sonido en tiempo real, además de darnos acceso a funciones avanzadas.

Llegado a este punto que mencionar que a nivel de software es una maravilla. Lleva funcionando con un sistema operativo WebOS 25 que si por algo se caracteriza es por su navegación fluida, recomendaciones personalizadas y la garantía de recibir 5 años de actualizaciones para estar al día durante mucho tiempo. En cuanto a conectividad, resalta por venir con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet RJ45, cuatro puertos HDMI 2.1, tres USB-A y una salida óptica de audio digital. Vamos, que está preparada para todo.

