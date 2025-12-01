7.000 mAh, 120 W y pantalla 1,5K: este realme baja a un precio difícil de igualar

Hay un momento en que notas que tu móvil ya no rinde igual, que la batería dura menos, la pantalla ya no se ve tan bien, las apps tardan en abrir, los juegos se calientan demasiado o simplemente ya no te entusiasma usarlo. Todos hemos pasado por ahí, ese punto en el que sabes que te toca renovar pero al mirar precios de gama alta te entran las dudas. Porque pagar 700 u 800 euros por un móvil puede parecer demasiado, aunque también suponga dar un salto de calidad.

Y justo cuando estás en ese punto crítico aparece gama alta una oferta que no ves todos los días, un móvil con pantalla grande y luminosa, batería enorme, un procesador potente... Y encima, ahora está disponible por solo 271 euros gracias a esta oferta de AliExpress, utilizando el cupón BFES40.

Estamos hablando de un modelo que tiene un precio oficial de 649,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de realme. Así que poder comprarlo ahora con 379 euros de descuento es una oferta de esas que no se pueden dejar pasar. Además, tiene envío y devolución gratis y compromiso de entrega de Miravia. Antes de contarte todo sobre él, me gustaría decirte que estos cupones de descuento están activos en esta campaña de AliExpress:

BFES70 : 70 euros de rebaja para compras de 499 euros o superiores

: 70 euros de rebaja para compras de 499 euros o superiores BFES50 : 50 euros de rebaja para compras de 329 euros o superiores

: 50 euros de rebaja para compras de 329 euros o superiores BFES40 : 40 euros de rebaja para compras de 279 euros o superiores

: 40 euros de rebaja para compras de 279 euros o superiores BFES30 : 30 euros de rebaja para compras de 209 euros o superiores

: 30 euros de rebaja para compras de 209 euros o superiores BFES20 : 20 euros de rebaja para compras de 139 euros o superiores

: 20 euros de rebaja para compras de 139 euros o superiores BFES15 : 15 euros de rebaja para compras de 89 euros o superiores

: 15 euros de rebaja para compras de 89 euros o superiores BFES09 : 9 euros de rebaja para compras de 59 euros o superiores

: 9 euros de rebaja para compras de 59 euros o superiores BFES04 : 4 euros de rebaja para compras de 26 euros o superiores

: 4 euros de rebaja para compras de 26 euros o superiores BFES03: 3 euros de rebaja para compras de 18 euros o superiores

Compra realme GT 7T con 379 euros de descuento

Es verdad que este es un móvil grande pero eso no significa que sea pesado en el sentido incómodo. Es grande para ver mejor, escribir mejor, jugador mejor y disfrutar más. La pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas ocupa prácticamente todo el frontal, con marcos muy finos y un brillo que sorprende incluso en exteriores. Tiene una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Lo que significa muy buena calidad y una fluidez total en todo lo que tenga que ver con la pantalla.

El cerebro del GT 7T no es uno cualquiera. Es un procesador MediaTek Dimensity 8400-MAX, un chip de gama alta construido en 4 nm y pensado para exprimir rendimiento, eficiencia y estabilidad. No solo abre apps rápido, también sostiene la multitarea, se comporta ante juegos exigentes y aguanta sin calentarse. A esto se suman sus 12 GB de RAM y sus 256 GB de almacenamiento interno, que garantizan espacio para fotos, vídeos y apps.

Nosotros tuvimos la oportunidad da hacer el análisis de este móvil y descubrimos en él algo que no se ve todos los días: una batería de 7000 mAh. Esta cifra puede suponer dos días de uso completo sin tener que pasar por el cargador. Y cuando necesites cargarlo, gracias a su carga rápida de 120 W tendrás una carga completa en, aproximadamente, 45 minutos.

La cámara del realme GT 7T busca cumplir con solvencia con lo que pedimos la mayoría: fotos claras, bien expuestas, colores agradables y un buen nivel de detalle. Lo consigue gracias a su sensor principal de 50 megapíxeles firmado por Sony. Le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles pensado para tomas más anchas. También es capaz de grabar en 4K, con un muy buen nivel de detalle.

Ya ves que si hay algo que define al GT 7T es la sensación de fluidez sin esfuerzo. Te acostumbras rápido a que la pantalla vaya suave, a que la batería aguante, a que el móvil responda rápido. Y cuando un móvil se vuelve invisible en el buen sentido, es cuando realmente está haciendo bien su trabajo.

