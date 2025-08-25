Ahora es el momento ideal para comprar este smartwatch que pocas veces ha estado tan barato

Durante la promo Vuelta al Cole de AliExpress podemos encontrar auténticos chollazos, como el reloj que veremos a continuación. El CMF Watch Pro 2 tiene doble descuento hasta el 27 de agosto a las 23:59 horas, además de un precio increíble. Por lo tanto, si estás buscando un reloj inteligente que sea bueno, bonito y barato, este es un acierto. Cabe mencionar que el vendedor cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5 y ha vendido más de 1.000 unidades, así que es de confianza.

Si bien este reloj inteligente cuesta 69 euros en la web de Nothing, actualmente se puede comprar por tan solo 39,34 euros en AliExpress. Para conseguirlo tan barato tienes que usar el cupón BSES05. Si no lo usas, te costará 44,34 euros. No hace falta decir que es una oportunidad única para hacerse con este smartwatch que no está nada mal a nivel de características. Por cierto, solo el modelo de Ash Grey oscuro tiene doble descuento.

Hazte con el CMF Watch Pro 2 al mejor precio en AliExpress

Sin duda, es uno de los mejores smartwatches que puedes comprar ahora mismo por menos de 40 euros. El CMF Watch Pro 2 no solo tiene un diseño muy elegante con un bisel redondeado y un cuerpo resistente de aleación de aluminio, sino también una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con ajuste automático de brillo y una excepcional calidad de imagen. A esto hay que añadir una corona funcional.

Por otro lado, además de los 120 modos deportivos y el algoritmo de movimiento inteligente, incorpora GPS, soporta llamadas por Bluetooth y tiene 100 esferas de reloj para que lo puedas personalizar a tu gusto. En el apartado de salud encontramos Active Score, una herramienta que tiene en cuenta los datos que recopila de tu actividad física y son de gran ayuda para mejorar tu salud de forma continua.

Como en todo smartwatch, la autonomía es muy importante. Pues bien, el CMF Watch Pro 2 lleva una batería que puede durar hasta 11 días con un uso normal, 9 días si el uso es intensivo y hasta 45,8 días activando el modo ahorro de energía. Así que, en este aspecto es un reloj inteligente que cumple con las expectativas.

Aprovecha esta oferta de AliExpress y no dejes escapar el CMF Watch Pro 2, es un smartwatch que no te decepcionará. Eso sí, recuerda que tienes hasta el 27 de agosto, así que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarlo.

