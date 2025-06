Auriculares baratos hay muchos, pero por menos de 36 euros pocos están a la altura de los JBL Tune 520BT

Si los auriculares se han convertido en un accesorio indispensable para tu día a día, entonces tienes que echar un vistazo a los JBL Tune 520BT, sobre todo ahora que tienen un descuentazo por tiempo limitado. Si estás buscando unos auriculares inalámbricos de calidad que sean baratos y quieres ir a lo seguro, entonces no puedes dejar pasar esta oferta que no sabemos hasta cuándo estará disponible.

No hace falta decir que estamos hablando de una opción que hay que tener en cuenta por su excelente relación calidad-precio. Sobre esto último, decir que tienen un PVPR de 59,99 euros, pero actualmente están disponibles por 48,99 euros en la web de JBL No obstante, el chollo viene de la mano de Amazon, donde se pueden conseguir por 35,22 euros, mientras que en MediaMarkt cuestan 39,99 euros. No es el mínimo histórico, pero casi.

Hazte con los JBL Tune 520BT a precio de derribo en Amazon

Más allá de tener un precio irresistible, estos auriculares destacan por tener la tecnología JBL Pure Bass, que ofrece una experiencia de audio más inversiva gracias a sus graves profundos. En cuanto a diseño son cómodos y ligeros al tener unas almohadillas muy suaves así como una diadema acolchada, lo que hace que sean perfectos para largas sesiones de uso. Y hablando de uso, llevan una batería que puede durar hasta 57 horas con una carga completa. Además, 5 minutos de carga son suficientes para una autonomía de hasta 3 horas. ¡No está nada mal!

A nivel de conectividad cuentan con Bluetooth 5.3 para una conexión estable y de baja latencia. En cuanto a compatibilidad, funcionan en dispositivos iOS/Android y también en cualquier ordenador que tenga Bluetooth. Por otro lado, decir que tienen función de manos libres con Voice Aware para que puedas escuchar tu voz mientras hablas.

Como puedes ver, estos auriculares inalámbricos no están nada mal y ahora que están tan baratos no puedes dejarlos escapar. Además tienen más de 5.900 valoraciones, reseñas muy positivas, una puntuación de 4,6 estrellas y el mes pasado se vendieron más de 1.000 unidades. Por lo tanto, no hace falta decir que son una apuesta segura.

