Móvil resistente barato
Batería de 11800 mAh y ultrarresistente: este móvil DOOGEE puede con todo lo que le eches
Si a la hora de comprar un móvil lo que más valoras es su resistencia, durabilidad y autonomía, aquí tienes uno que no te dejará indiferente, y no es otro que el DOOGEE Blade 20 Pro. Además, ahora está más barato
Si por tu trabajo necesitas un móvil que sea resistente, potente y con una batería de gran capacidad, entonces tienes que echar un vistazo el DOOGEE Blade 20 Pro. No solo ofrece todo esto, sino que además tiene un precio espectacular. DOOGEE es un referente cuando hablamos de móviles resistentes que están diseñados para soportar las condiciones más extremas.
El DOOGEE Blade 20 Pro tiene un precio recomendado de 299,99 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por solo 179,99 euros. Cabe mencionar que, si decides comprarlo, lo hagas cuanto antes, ya que esta oferta podría terminar en cualquier momento. Además, desconocemos cuántas unidades quedan disponibles. A todo esto, decir que está disponible en dos colores: rojo y plata.
Un móvil irrompible por menos de 180 euros
Este móvil es un auténtico todoterreno gracias a su diseño ultrarresistente. Con certificaciones IP68 e IP69K, además de cumplir con el estándar militar MIL-STD-810H, está preparado para soportar agua, polvo, caídas y condiciones extremas sin despeinarse. Sin duda, es el compañero perfecto para quienes trabajan en entornos exigentes.
Más allá de lo resistente que es, el DOOGEE Blade 20 Pro también sorprende por su rendimiento y autonomía. Su procesador UNISOC T7200 de ocho núcleos, acompañado de 6 GB de RAM (hasta 24 GB con memoria virtual) y 256 GB de almacenamiento, que se puede ampliar con una tarjeta microSD, garantiza que todo funcione de forma rápida y fluida. A esto se suma una batería de 11.800 mAh, capaz de ofrecer varios días de uso, algo de lo que muy pocos smartphones pueden presumir.
Por otro lado, su pantalla IPS HD de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz no se ve nada mal para no ser Full HD. Y si te gusta la fotografía, su cámara principal con IA de 50 megapíxeles, junto con una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles, te permitirá capturar imágenes nítidas de día o de noche. Por último, no está de más mencionar que incorpora un altavoz de 3,5 vatios.
Ahora que está disponible por menos de 180 euros, es difícil encontrar otro smartphone que ofrezca lo mismo que el DOOGEE Blade 20 Pro, razón de más para que no dejes pasar esta oportunidad. No lo dudes y hazte con él, tendrás móvil para muchos años.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
