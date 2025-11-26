Batería de 7.000 mAh y 6,9 pulgadas por menos de 125 euros: así es este móvil Redmi

Redmi es una submarca de Xiaomi que no suele decepcionar cuando lanza un nuevo móvil, y de esto es precisamente de lo que hablaremos a continuación. Resulta que, el Redmi 15, un terminal que fue lanzado en agosto de este año, tiene un 32 % de descuento y un precio tan bajo que no te dejará indiferente. Así que, si ha llegado la hora de cambiar tu smartphone y tienes un presupuesto muy ajustado, no está de más que le eches un vistazo.

El Redmi 15 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de venta recomendado de 159,99 euros, pero actualmente está disponible por 122,99 euros en Amazon y web de Xiaomi. No sabemos hasta cuándo estará tan barato, por eso te recomendamos que te hagas con él cuanto antes, si al final decides comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay stock en color gris, morado y negro.

Un móvil con reseñas mayormente positivas a un precio irresistible

A la hora de comprar este móvil puedes elegir entres tres colores Xiaomi

Si hay una cosa que llama la atención de este móvil, es su pantalla de 6,9 pulgadas con resolución Full HD+, un tamaño que resulta ideal para ver vídeos o navegación web. Además, tiene una tasa de refresco de hasta 144 Hz, lo que lo sitúa un escalón por encima de muchos de sus rivales. Para mover el sistema operativo y las aplicaciones, Redmi ha apostado por el procesador Qualcomm Snapdragon 685. Este chip, conocido por su eficiencia y potencia, si bien no es de última generación, sigue siendo más que solvente. Por otro lado, no está de más mencionar que el almacenamiento se puede ampliar con una tarjeta microSD.

En el apartado fotográfico, digamos que cumple, siempre y cuando no seas alguien muy exigente. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles con modo HDR. Además de lo que acabamos de mencionar, este smartphone viene con HyperOS 2, que está basado en Android 15. Próximamente recibirá HyperOS 3. Otro punto a su favor es el chip NFC, que es imprescindible para pagar con el móvil.

Por último, en su interior hay una batería de 7.000 mAh, una cifra impresionante que supera con creces el estándar actual, que podríamos situar en unos 5.000 mAh. A la hora de cargar la batería no tendrás que esperar una eternidad, ya que cuenta con carga rápida de 33 vatios.

Ahora que se puede conseguir por menos de 125 euros, y teniendo en cuenta todo lo que ofrece, es difícil encontrar otro smartphone que pueda competir con el Redmi 15. No lo dudes más y aprovecha esta increíble oferta, no te arrepentirás. Sin duda, es un móvil que tiene las tres B: bueno, bonito y barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.